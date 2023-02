Glockenstuhl der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen muss saniert werden

Von: Jan Könemann

Finanzielle Herausforderung für die Kirchengemeinde: Die Kirchenvorstandsmitglieder – hier die Vorsitzende, Pastorin Juliane Worbs, Dr. Dietrich Beverborg und stellvertretende Vorsitzende Vera Riekmann (von links) – hoffen auf Unterstützer für die Sanierung des Glockenstuhls im Turm der Sankt-Nicolai-Kirche. © Könemann

Sulingen – Er ist ein Wahrzeichen von Sulingen: der Glockenturm der Sankt-Nicolai-Kirche an der Langen Straße. Der knapp 50 Meter hohe Turm ist weithin sichtbar. Das Glockenläuten hat hier zu Lande Tradition und ist für viele Menschen nicht mehr wegzudenken. Doch diese Tradition steht in Sulingen jetzt auf der Kippe: Der Glockenturm ist innen marode. Eine Sanierung des Glockenstuhls ist für dessen Fortbestand unabdingbar.

Die Stahlträger rosten, der Beton aus der Zwischendecke bröckelt an einigen Stellen bedenklich und auch ein Laie erkennt, dass die Elektrik des Läute-Motors arg in die Jahre gekommen ist. Oben auf dem Glockenturm wird schnell deutlich: Es bedarf einer grundlegenden Sanierung. Kein Wunder: „Die letzte Sanierung ist über 60 Jahre, die letzte große gar 100 Jahre her“, berichtet Dr. Dietrich Beverborg, Mitglied im Vorstand der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen.

Doch warum wird die Sanierung gerade jetzt wieder Thema? Das sei einem unangemeldeten Besuch eines Glockensachverständigen geschuldet, berichtet Beverborg. Dieser habe bei seiner Inspektion mehrere erhebliche Mängel festgestellt, die zeitnah zu beheben sind. „Der gesamte Glockenstuhl sowie die Zwischendecke und die Schallluken müssen erneuert werden. Außerdem brauchen wir neue Klöppel und die Elektrik muss auf den neusten Stand gebracht werden“, zählt Vera Riekmann, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, auf.

Die Stahlträger des Glockenstuhls in der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen sind stark verrostet und müssen saniert werden. © Könemann

Ihre Miene zeigt Besorgnis, die von Beverborg auch. Der Grund? „Die Finanzierung der kompletten Sanierung überschreitet unseren Rahmen deutlich. Aktuell wissen wir noch nicht, wie wir das schaffen sollen. Wir sind auf Unterstützung angewiesen“, schildert Dietrich Beverborg das Problem. Durch Zuwendungen der Landeskirche und aus EU-Mitteln könne zwar ein großer Teil finanziert werden, aber das Geld reiche bei weitem noch nicht. „Durch die Zuschüsse bekommen wir ungefähr 100 000 Euro. Aber dann fehlen uns noch bestimmt 60 000 Euro Eigenmittel“, rechnet Beverborg vor. Und mit den EU-Zuschüssen sei das so eine Sache: „Die laufen im Frühjahr 2024 aus. Bis dahin müssen wir die Mittel eingesetzt haben“, blickt Beverborg voraus. Die Zeit drängt also.

Dann sollte die Sanierung doch schnellstmöglich beginnen, möchte man meinen. Aber hier gibt es ein weiteres Problem, wie Beverborg erklärt. „Wir haben hier oben Fledermaus-Quartiere.“ Diese seien ökologisch wichtig und sollen erhalten bleiben. Auch nisten Turmfalken in einem Kasten am Glockenturm und sollen dies auch nach der Sanierung noch tun. Die tierischen Bewohner des Glockenturms grenzen den möglichen Zeitrahmen für die Sanierung auf Oktober bis April ein. In dieser Zeit halten die Fledermäuse ihren Winterschlaf und die Arbeiten können durchgeführt werden, ohne die Tiere zu stören.

Sollte die Finanzierung also abschließend geklärt und sichergestellt werden – hier sei man in Gesprächen, auch mit der Landeskirche – beginnen die Arbeiten am Sulinger Kirchturm im Herbst dieses Jahres. Ein Schwerlastgerüst, auf dem der Glockenstuhl abgelegt werden kann, wird dann den Turm komplett umschließen, so Beverborg. Dies hätte nicht nur optische Auswirkungen. „In dieser Zeit werden die Glocken dann natürlich nicht läuten“, sagt Vera Riekmann.

Der Beton der Zwischendecke im Glockenturm der Kirche bröckelt. Die Decke soll nach der Sanierung schalldurchlässiger sein. © Könemann

Sollten die Arbeiten am Sulinger Glockenturm wie geplant ausgeführt und abgeschlossen werden können, winke den Einwohnern neben der „Wahrung einer Tradition“ auch ein besserer Klang als bisher, erklärt die stellvertretende Vorsitzende: „Die Zwischendecke wird schalldurchlässig gemacht und die Schallluken werden flacher ausgerichtet. Dadurch wird das Glockenläuten besser verteilt und wohl auch lauter zu hören sein.“

Damit die notwendige Sanierung wie geplant erfolgen kann, bittet der Kirchenvorstand um Unterstützung. Beverborg: „Wer helfen möchte, kann sich gerne melden. Wir sind in alle Richtungen gesprächsbereit.“