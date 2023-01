Schweinebestand auf dem Tiefststand

URS: Globale Abhängigkeiten ändern sich

Dr. Christian Janze (Mitte) mit Vorsitzendem Jürgen Albers (links) und dessen Stellvertreter Marvin Campe. © Landvolk

Dr. Christian Janze referiert über Exporte, Dünger, die Bedeutung von Laborfleisch sowie CO2 und die Landwirtschaft bei der Unternehmensberatung für Rindvieh- und Schweinehalter (URS) Hunte-Weser

Nordsulingen – „Nahrungsmittel aus Deutschland haben international einen sehr guten Ruf – nur in Deutschland leider nicht“, analysiert Dr. Christian Janze bei der Mitgliederversammlung der Unternehmensberatung für Rindvieh- und Schweinehalter Hunte-Weser (URS). „Strategische Entwicklung auf den globalen Agrarmärkten“ heißt das Referat des Wirtschaftsprüfers. „Die Bedeutung des Agrarsektors wird in Deutschland nicht ausreichend gewürdigt, weder gesellschaftlich noch politisch“, ist Janze, studierter Agrarökonom, überzeugt. Das sogenannte „Agribusiness“, das alle Bereiche der Nahrungsmittelproduktion mit den vor- und nachgelagerten Bereichen umfasse, sei der drittgrößte Wirtschaftszweig der Bundesrepublik.

Exporte spielten eine große Rolle: „Während alle bei der Autoindustrie den globalen Export normal finden, wird dies im Agrarbereich oft kritisch gesehen – aber zu Unrecht.“ Weltweit stehe immer weniger Ackerboden zur Verfügung, daher braucht es Produktionsoptimierung“, fordert Dr. Janze. Politische Entscheidungen würden dazu führen, dass sich Deutschland immer mehr zum Importland von Lebensmittel entwickle: „Werden Lebensmittel nach der Energie die neue Abhängigkeit von morgen?“. Die Agrarmärkte seien bereits vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine unter Druck geraten: Verändertes Konsumverhalten löse weltweit Wertschöpfungsketten auf, zeitgleich bilden sich neue. Unsicher sei, wie es um die Verfügbarkeit der Produktion der Ukraine und der Russischen Föderation bestellt sein werde, die vor dem Krieg bis zu 30 Prozent des weltweiten Weizens lieferten.

Agrarmärkte sind erstmals Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Globale Abhängigkeit gebe es auch bei der russischen Düngerproduktion, die Russland nutzte, um politisch Druck auszuüben. Dies und drohende Flüchtlingswellen durch Hungerkatastrophen in Afrika hätten das Bewusstsein wachsen lassen, dass Ernährungspolitik auch sicherheitspolitisch gedacht werden müsse. Die Folge: „Agrarmärkte sind erstmals Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz und werden im Kontext globaler Sicherheit diskutiert.“ Laut Janze sei zu klären, wie Deutschland Abhängigkeiten vermeiden könne: „Brauchen wir vielleicht neben gefüllten Gasspeicher auch gefüllte Düngerlager?“ Janze mahnte, Deutschland dürfe nicht den Weg Großbritanniens gehen, wo Anfang 2022 einige Nahrungsmittel nicht mehr zu kaufen waren. Grund dafür sei nicht allein der Brexit, sondern auch die jahrelange Deindustrialisierung der britischen Landwirtschaft durch politische Vorgaben gewesen. Dr. Janze erläuterte die Potenziale der CO2-Bindung durch die Landwirtschaft, denn: Importe weisen eine schlechtere Klimabilanz auf als regional produzierte Lebensmittel. Veränderung werde auch die Entwicklung von alternativen Proteinquellen bringen. Laborfleisch etwa werde den Agrarmarkt grundlegend verändern, auch wenn Menschen weiter mehrheitlich echtes Fleisch essen. Die lebhafte Diskussion und Nachfragen zeigten, dass die Landwirte der Region das Thema umtreibt.

Albers: „Heimische Landwirte versorgen uns sicher mit Nahrung“

„In der Krise hat sich gezeigt: Unsere heimischen Landwirte arbeiten zuverlässig und versorgen uns alle sicher mit Nahrung“, unterstrich Vorsitzender Jürgen Albers bei der Mitgliederversammlung der Unternehmensberatung für Rindvieh- und Schweinehalter Hunte-Weser (URS).



Der Landwirt aus Bahrenborstel mahnte aber auch: „Ob das noch lange so bleibt, bleibt abzuwarten, denn die Politik macht uns dies immer schwerer.“ Die gut 95 Mitglieder und Gäste in dem vollbesetzen Saal im Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen unterstützen die Forderung von Albers, die Ernährungssicherheit in die Folgeabschätzung bei den politischen Entscheidungen aufzunehmen.



Schweinebestand auf dem Tiefststand

Der URS-Vorsitzende erteilte der Diskussion um Trog oder Teller eine Absage: „Die Nutztiere können Pflanzenteile verwerten, die für den Menschen nicht essbar sind.“ Tierhaltung sei für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft essenziell. Bundesweit sei, resümierte Albers, der Bestand an Schweinen auf einem Tiefststand wie seit 25 Jahren nicht mehr. „Die Produktion hat sich verlagert, und zwar nach Spanien.“ Den Rückgang bei der Tierhaltung auch in der Region konnten die URS-Berater Jürgen Wilkens und Ernst Kreiselmeier zum Teil bestätigen. „Besonders Sauenhaltung ist ein Auslaufmodell. Die Ställe bleiben leer, die Ferkel kommen aus dem Ausland. Die Futterkosten machen den Höfen zu schaffen“, erklärt Wilkens.



Negativ sei auch, dass sich Tierwohlprogramme zurzeit nicht lohnen würden, weil der Verbraucher dafür kein Geld ausgibt. Der Trend zu mehr Tierwohl sei noch da, erhalte aber einen Bremser. „Alle wollen mehr Tierwohl, aber keiner will es bezahlen“, konstatierte der Fachberater. r.

Personelles Wahlen: Die Vorstandsmitglieder Ludger Borchers aus Steinfeld und Stefan Rohlfs aus Ehrenburg wurden einstimmig wiedergewählt.

Verabschiedung: Manfred Arlinghaus, URS-Berater für den Bereich Schwein, wurde verabschiedet. Er wechselt nach über 26 Jahren bei der URS zum 1. Mai in den Ruhestand. Als Berater habe er viele Betriebe über lange Zeit begleiten dürfen: „Aus Kindern wurden erfolgreiche Betriebsleiter. Das freut einen selbst zu sehen.“

Dass zurzeit gut geführte Familienbetriebe aufhörten, weil politische Rahmenbedingungen als nicht umsetzbar wahrgenommen werden, mache ihn betroffen.

Als Nachfolgerin übernimmt Wiebke Oldenburg.