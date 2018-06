Vorstandsmitglieder von „Kunst in der Provinz“ planen Abschied

Interview: Brunhild Buhre zu Perspektiven

+ © Seidel Brunhild Buhre ist seit 17 Jahren Vorsitzende des Vereins „Kunst in der Provinz“ und möchte ihr Amt 2020 abgeben. © Seidel

Landkreis Diepholz - Für den 263 Mitglieder starken Verein „Kunst in der Provinz“ wird das Jahr 2020 ein historisches sein: Gleich fünf Vorstandsmitglieder – an der Spitze die 78-jährige Vorsitzende Brunhild Buhre – wollen in zwei Jahren ihr Amt niederlegen.