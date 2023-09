Gisa Pauly im Dialog mit ihren engagierten Fans in Sulingen

Von: Harald Bartels

Autorin Gisa Pauly liest am 8. September im Sulinger Kaufhaus Ranck. © Vanessa Jansen

Sulingen – Am Freitag, 8. September, liest Autorin Gisa Pauly ab 19 Uhr im Sulinger Kaufhaus Ranck aus ihrem Roman „Hotel Freiheit“, dem dritten Teil ihrer im Heyne Verlag erschienenen Sylt-Saga. Warum sie immer noch so gerne über die Insel Sylt schreibt und mehr verrät sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Frau Pauly, ist die Lesung am 8. September Ihr erster Auftritt in Sulingen?

In Sulingen ist es mein erster. Ich bin da immer sehr vorsichtig: Neulich war ich in Bückeburg, da habe ich auch gesagt, ich bin ja das erste Mal da, und mir wurde gleich gesagt, ich sei da schon mal gewesen. Ich vergesse das manchmal, weil ich so viele Lesungen mache und in den letzten Jahren so viel unterwegs gewesen bin. Aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in Sulingen noch nicht war.

Haben Sie sich vorher schon über die Stadt erkundigt oder lassen Sie sich überraschen?

Da lasse ich mich überraschen. Meist bekomme ich von der Stadt, in der ich lese, auch nicht viel mit.

Bei der Lesung geht es um die Sylt-Saga, und die Insel ist bei Ihnen ein wiederkehrendes Thema seit dem ersten Mamma-Carlotta-Krimi 2007. Was macht Sylt so faszinierend?

Das war viel pragmatischer (lacht). Als ich die Idee zu Mamma Carlotta hatte, da war zunächst die Grundidee, zwei Temperamente aufeinanderprallen zu lassen: Das eine Temperament war für mich ganz klar das italienische, und beim anderen Temperament habe ich überlegt – es sollte etwas Norddeutsches sein. Letztlich habe ich mich für Sylt entschieden, weil wir früher, als die Kinder noch klein waren, häufig auf Sylt gewesen sind und es die Insel war, die ich am besten kannte und die ich auch sehr schön fand. Und da habe ich dann gedacht: Na ja, nehme ich halt Sylt. Und dadurch, dass die Serie so erfolgreich wurde, wird nun von mir immer wieder Sylt verlangt.

Wenn Sie von „verlangt“ sprechen: Macht es denn noch Spaß, über Sylt zu schreiben, oder wird es langsam wirklich Arbeit?

Nein! Also, Arbeit ist es natürlich sowieso, das möchte ich betonen, aber es macht immer noch Spaß. Die Insel ist ja sehr groß, sie hat sehr viel zu bieten, obwohl ich schon manchmal überlege, an welchen Stellen von Sylt habe ich mich noch nicht bewegt, damit ich nicht immer an denselben Orten klebe. Es gibt so viele schöne Ecken – ich glaube, da kann ich noch ein paar Jahre drauf herumschreiben.

Sie haben sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Sylt beschäftigt in historischen Romanen, in der Krimi-Reihe und in der Sylt-Saga: Welcher Aspekt bereitet Ihnen am meisten Freude?

Was mir große Freude bereitet, ist, dass ich nicht auf eine Reihe festgelegt bin. Gerade die Tatsache, dass ich einerseits die heiteren Krimis habe und mich andererseits auch ganz anders mit der Insel beschäftigen kann durch die historischen Romane und die Sylt-Saga, für die ich viel recherchieren muss und viel über Sylt erfahre, macht mir besonders viel Spaß – dass ich nicht so fixiert bin auf ein Genre, sondern mich in verschiedenen austoben kann.

Gibt es möglicherweise noch weitere Genres, die Sie in Zukunft auf Sylt abdecken möchten?

Im Moment habe ich keine konkreten Pläne, aber möglich ist alles!

Es gibt ja verschiedene Arten, wie Autorinnen und Autoren Lesungen abhalten. Worauf darf sich das Sulinger Publikum denn bei Ihnen freuen?

Ich mache immer eine Misch-Lesung: Ich lese natürlich, deswegen heißt die Veranstaltung ja Lesung. Am Anfang lese ich, um die Zuhörer einzustimmen, und dann erzähle ich viel – über die Recherchen, über die Entwicklung der Figuren, über die Probleme, die ich vielleicht hatte beim Schreiben, und auch von meiner Arbeit an sich. Ich stelle immer wieder fest, dass die Leute gerne hören wollen, wie man überhaupt als Schriftsteller arbeitet, wie ein Buch zustande kommt, und wenn das Interesse an dem Abend da ist, erzähle ich auch gerne davon. Ich hoffe, dass noch Fragen kommen, dass man ins Gespräch kommt.

Überwiegen bei Ihren Lesungen die Menschen, die Ihre Romane schon kennen, oder sind es mehr „Neulinge“?

Überwiegend sind es Leute, die meine Romane kennen, aber es sind auch immer welche dabei, die mitgenommen wurden oder wo eine Freundin gesagt hat: Das liest sich gut, komm doch mal mit.

Wie „einsteigerfreundlich“ sind Ihre Werke? Muss man mit dem Anfang einer Reihe beginnen?

Nein, muss man nicht. Aber ich finde es nicht schlecht, wenn man vorne anfängt, dann kann man die Entwicklung der Figuren besser verfolgen. Die Fälle sind in sich abgeschlossen, man kann also auch mit dem letzten Band anfangen.

Trägt Ihre Leserschaft eigentlich auch Wünsche an Sie heran, was in den Büchern aufgegriffen werden soll?

Ja, durchaus! Wenn es zum Gespräch kommt, frage ich auch mal, ob jemand eine Idee hat, was aus dem Felix (Enkel von Mamma Carlotta, die Redaktion) werden soll, welchen Beruf er ergreifen soll. Dann engagieren sich die Zuhörer ganz doll und haben super Ideen, und manche Ideen greife ich wirklich auf, weil sie einfach toll sind. Die Leute haben wirklich Spaß daran, sich zu beteiligen.

Welche Ideen haben Sie schon aufgegriffen?

Ich suchte mal nach einem Vornamen, dann wurde mir der passende Name „Rüdiger“ genannt, und als es um die Weiterentwicklung des Felix’ ging, kam jemand mit der Idee, ihn ein freiwilliges Jahr im Umweltschutz machen zu lassen, das werde ich aufgreifen. Ein anderer hatte die Idee, er solle sich in ein junges Mädchen verlieben, dessen Vater eine Pizzeria hat, und erst einmal dort arbeiten, das fand ich auch gut. Damit ist der Vater nicht einverstanden, aber es ist immer schön, wenn man Konflikte hat.

Reizt es Sie, noch einmal ganz andere Themenfelder aufzugreifen als Sylt und Italien?

Ich fühle mich da sehr wohl, aber ich werde jetzt mich mit einem Schiff auf Weltreise begeben für vier Monate und werde ein Buch schreiben, das auf dieser Reise und auf diesem Schiff spielt. Was ich dort erlebe, wird in das Buch einfließen in einer schönen Familiengeschichte. Das ist mal wieder etwas anderes und darauf freue ich mich sehr.

Informationen zur Lesung

Die Lesung von Gisa Pauly im Kaufhaus Ranck am Freitag, 8. September, beginnt um 19 Uhr. Letzte Restkarten lassen sich ordern per Telefon unter 04271 / 8 03 65 oder persönlich in der Buchabteilung des Kaufhauses.