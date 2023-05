Gesucht wird die „Jubiläumsmajestät“ für Nechtelsen

Von: Harald Bartels

Das Banner zum Jubiläum des Schützenvereins Nechtelsen präsentieren Präsident Harald Burdorf, Schriftführerin Katja Paschke und Vizepräsident Klaus Paschke (von links). © Bartels

Nordsulingen – Der jüngste der Sulinger Schützenverein begeht „runden Geburtstag“: Am Freitag, 22. September, feiert der Schützenverein von 1923 Nechtelsen und Umgebung sein 100-jähriges Bestehen.

Das Jubiläum haben die Vereinsverantwortlichen auf den Vorabend des Erntefestes gelegt, um das Zelt auf dem Festplatz in Vorwohlde einen weiteren Tag zu nutzen. Warum nicht im Rahmen des Gemeindeschützenfestes, das die Vereine Nordsulingen und Nechtelsen seit 2015 gemeinsam beim Restaurant Dahlskamp feiern? „Den Schritt zum gemeinsamen Fest haben wir nicht bereut, und viele Vereine beneiden uns“, betont Präsident Harald Burdorf, „aber das Jubiläum gehört nach Hause.“

Mit einer Trennung begann 1923 auch die Vereinsgeschichte, als neun Männer aus Nechtelsen, Vorwohlde und Schwaförden beschlossen, einen eigenen Schützenverein zu gründen. „Die Gründe dafür sind heute nicht mehr nachvollziehbar“, sagt Burdorf. Auch die zum 75-jährigen Bestehen erschienene Chronik schweigt sich darüber aus. Zu Schwaförden gibt es immer noch eine enge Verbundenheit, stellt Burdorf fest. So marschieren die Nechtelser Schützen beim Schützenfest in Schwaförden gemeinsam mit den Gastgebern aus. Das erste Präsidium bildeten Wilhelm Fischer als Vorsitzender, August Rohlfing als Schriftführer und Wilhelm Korte als Kassierer. Die erste Vereinsfahne beschaffte man 1924; sie existiert noch, bei Veranstaltungen kommt jedoch die Fahne aus dem Jahr 1981 zum Einsatz. Den Schießstand auf dem Gelände der früheren Gaststätte Riedemann baute der damalige Vereinswirt. Zuletzt wurde die Anlage 2002 umfassend modernisiert und erhielt 2011 zum Kreiskönigstreffen neue Toiletten. Heute gehört das Areal zum benachbarten Wasserwerk, aber „wir haben einen sehr guten Draht zum Geschäftsführer, und auch mit unseren Festwirten haben wir immer Glück gehabt“, bekräftigt der Präsident.

Für Damen als Mitglieder öffnete sich der Verein 1976, seit 1987 dürfen sie auch auf die Königsscheibe schießen. Eine Jugendmajestät gibt es seit 2011: Als Ausrichter des Kreiskönigstreffens wollte man auch in dieser Kategorie vertreten sein. Seither errangen die Nechtelser beim Schießen um den Kaiserpokal der zehn Sulinger Schützenvereine bereits vier Mal den Pokal der Jugendlichen.

Einen „guten Mitgliederzuspruch“ vermeldet Burdorf für seinen Verein: Derzeit weist die Mitgliederliste 199 Namen auf; die „treuesten“ Schützen mit jeweils 67 Jahren Zugehörigkeit sind Friedel Warneke und Heinrich Hilbers. Burdorf ist der achte Präsident in der Vereinsgeschichte, übernahm das Amt 2016 von Ehrenpräsident Dieter Wendt, nachdem er seit 1993 dessen Stellvertreter war. „Ich bin mit ihm aufgewachsen“, sagt der Vorsitzende, in den 28 Jahren an der Spitze habe Wendt eine große Rolle gespielt und viel für den Verein getan.

Die Planungen für das Jubiläum sind bereits weit fortgeschritten: Am 22. September werden ab 18 Uhr die geladenen Gäste empfangen, zu denen neben den Sulinger Schützenvereinen auch die Schützenvereine Schwaförden und Mallinghausen gehören. Weitere Gäste sind die Soldatenkameradschaften Vorwohlde und Schwaförden, die Dorfgemeinschaft Nechtelsen, der Werderfanclub Vorwohlde, die Ortsfeuerwehr Nordsulingen und der FC Sulingen. Nach den Festansprachen und dem Essen beginnt eine „gemütliche Feier“ mit DJ, die ab 22 Uhr für alle Interessierten geöffnet wird.

Das Jubiläum beschäftigt den Verein aber nun schon: Am Samstag, 20. Mai, werden im Schießstand die Jubiläumsmajestäten für das Gemeindeschützenfest am 3. und 4. Juni in Nordsulingen ermittelt. Für Sonntag, 25. Juni, ist der Termin angesetzt für das Jubiläumsfoto, und am Sonntag, 2. Juli, nimmt der Verein teil am Umzug beim Schützenfest in Hannover, begleitet von der Marching Band „Sound of Sulingen“. Mitglieder, die dabei mitmarschieren möchten, können sich noch anmelden – bei Harald Burdorf und Vizepräsident Klaus Paschke.