Gestecke in Schwarz-Gold liegen im Trend

Sulingen – Ja, die Kombination macht einen edlen Eindruck: Kugeln in Gold und Schwarz zählen zu den Trends bei den Adventsgestecken, die Mitarbeiter der „Delme“ in Sulingen seit der vergangenen Woche produzieren. Sie zählen zu den besonders gefragten Angeboten im Sortiment des Wintermarktes, zu dem das Team und die Beschäftigten der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und der Werkstatt für Industrie und Dienstleistung (wid) für Sonntag, 24. November, 10 bis 17 Uhr, an den Hasseler Weg einladen. Diesmal gibt ein paar Neuerungen, kündigen Ute Stollreiter, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, und Werkstattleiter Klaus Müller an, die erneut die Organisation übernommen haben.

„Vor allem Veränderungen, was den Aufbau betrifft“, konkretisiert Müller. „Für den Verkauf der in unserer Manufaktur hergestellten Kerzen bauen wir ein Zelt auf. Und erstmals bieten wir die Gestecke im überdachten Innenhof an, so halten sie sich besser frisch.“ „Verschoben“ auf die Hofeinfahrt werde das Karussell für die Kinder, die außerdem am Lagerfeuer Stockbrot backen können. Im Außenbereich der Werkstätten können sich die Marktbesucher auch einen passenden Weihnachtsbaum aussuchen (mit Lieferservice im Stadtgebiet). Und sich mit Schnittgrün versorgen, um in Sachen Adventsdeko selbst kreativ zu werden. „Es war im vergangenen Jahr schon um 16 Uhr vergriffen – diesmal haben wir mehr vorrätig“, verspricht Klaus Müller.

An einem Süßigkeitenstand gibt es unter anderem Popcorn und gebrannte Mandeln, auch für Waffeln, Bratwurst, Reibekuchen und Glühwein sei gesorgt. Wer mittags lieber im Warmen speisen möchte, hat die Auswahl zwischen Erbsensuppe, Gemüse-Cordon-bleu, Grünkohl „mit allem“, Entenbrust mit Klößen und Rotkohl – und für die Kinder sind auch Chicken-Nuggets und Pommes im Angebot.

„Bei der ,wid‘ wird ein Fahrradparcours aufgebaut, von den Kollegen der Fahrradwerkstatt ,Velo‘ aus Syke, die E-Bikes und klassische Räder anbieten“, kündigt Ute Stollreiter an. Bei den großen Wintermärkten der Delme-Werkstätten bereichern stets Produkte, die an den anderen Standorten entstanden sind, das Warenrepertoire. Zu dem zählen unter anderem Vogelhäuser, Nistkästen und weitere Holzartikel, Bastelarbeiten, Körnerkissen, Decken – übrigens auch solche für Hunde, in Bassum sozusagen „maßgeschneidert“ für deren jeweilige Größe, dazu Keramik-Fress- und Wassernäpfe aus Delmenhorst. Liköre, Marmeladen und Honig aus eigener Imkerei der „Delme“ können erworben werden, außerdem Kaffee unter dem Label „Delmundo“, aus der Rösterei in Syke. Deren Mitarbeiter bieten auch ein „Showrösten“ und die Verkostung der Kaffeesorten an.

Ein Wermutstropfen: Die Shuttle-Kutschfahrten zwischen der Innenstadt und den Werkstätten am Hasseler gibt es in diesem Jahr nicht mehr, „die Pferde sind mittlerweile ja auch ein bisschen älter“, stellt Klaus Müller schmunzelnd fest. Aber: „Eine Kutsche wird hier sein, mit der man gratis kleine Rundfahrten unternehmen kann.“