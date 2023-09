BMW kollidiert mit Lkw: B214 in Sulingen nach Unfall über Stunden gesperrt

Von: Harald Bartels

Ein Rad des BMW, der den Unfall verursachte, blieb nach dem Zusammenprall auf der Fahrbahn der Bundesstraße 214 liegen. © Bartels, Harald

Ein BMW ist auf der B214 in Sulingen am Donnerstag in den Gegenverkehr geraten und mit einem Sattelzug kollidiert. Die Straße muss über Stunden gesperrt werden.

Sulingen – Bis in die Abendstunden gesperrt ist die Bundesstraße 214 bei Sulingen am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall zwischen den Abfahrten Sulingen-Mitte und Sulingen-West.

Dieseltank an Sattelzug reißt auf ‒ Totalschaden an BMW eines Bremers

Ein 30-Jähriger aus Bremen war mit seinem BMW unterwegs in Fahrtrichtung Diepholz, als er gegen 16.05 Uhr kurz vor einem Bahnübergang aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Der 42-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Vechta, der in Richtung Nienburg fuhr, versuchte, ihm auszuweichen, sodass beide Fahrzeuge nur seitlich zusammenstießen. Durch die Wucht des Zusammenpralls verlor der Pkw ein Rad, während an der Zugmaschine ein Dieseltank aufgerissen wurde.

Beide Fahrer wurden nur leicht verletzt und konnten vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. Nach Aussagen der Polizeikräfte vor Ort entstand ein Sachschaden von rund 60 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sechs Kräfte der Ortsfeuerwehr Lindern reinigten die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsmitteln.