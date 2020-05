Rathlosen – „Kreiskönigin zu sein, ist eine große Ehre. Ich habe die ersten Monate sehr genossen“, sagt Erika Kunst im Rückblick auf die erste Hälfte ihrer Amtszeit. Dass die Rathloser Schützen sich sehr für sie „ins Zeug“ gelegt hätten, sei eine tolle Erfahrung gewesen. Anfang März hat ihr Verein wie alle anderen seine Aktivitäten eingestellt – eine harte Probe für eingefleischte Grünröcke.

„Am 1. Mai hätten wir in Rathlosen Königsschießen gehabt, Himmelfahrt wollten wir Schützenfest feiern“, sagt Erika Kunst. Dass beides entfällt und die Termine, die sie als Kreiskönigin gern wahrgenommen hätte, „auf Eis“ gelegt sind, sei ein großer Wermutstropfen: „Die Geselligkeit fehlt.“ Die Majestät aus dem „Weißen Moor“ betont, sie hoffe auf bessere Zeiten und wünsche allen Schützinnen und Schützen „Gesundheit und Durchhaltevermögen“.

Als Schützin, als Schützenkönigin und als Kreismajestät hätte sich für sie in dieser Zeit ein Termin an den anderen gereiht. Eine Besonderheit, der sie zum Schmunzeln veranlasst, ist die Tatsache, dass die Königsketten ein zweites Jahr in ihrer Obhut bleiben. Die „Unvergleichliche“ rechnet damit, dass sie diese in der nächsten Saison wieder ausführen kann und dann nach allen Regeln der Kunst gefeiert werden darf. Viele ihrer frei gewordenen Stunden sitzt Erika Kunst an ihrer Nähmaschine. Aktuelles Projekt ist das Nähen von Corona-Atemschutzmasken in allen Variationen. Unter anderem hat sie grün-weiße Schützenmasken für ihre Familienmitglieder kreiert. Und einen „Königinnen-Mundschutz“ mit Krone und dem Wappen der Rathloser Schützen für sich selbst. Ihre Devise: „Wir halten uns bei Laune!“

„Wir haben keinen Grund für Traurigkeit, auch wenn wir alle Veranstaltungen bis auf Weiteres absagen mussten“, unterstrich Rathlosens Schützenpräsidentin Tina Müller: „Die Amtszeiten von Erika Kunst, der ‚Unvergleichlichen‘, und Jugendkönigin Luisa Siemering, der ‚Vermesserin‘, werden sich um ein Jahr verlängern. Und wenn die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, legen wir wieder los. Ideen haben wir schon – die Planung läuft.“

Amtszeit verlängert sich um ein Jahr

Dass Majestäten zwei Jahre im Amt waren, hat es im Schützenreich Rathlosen seit der Neugründung des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben und auch auf Bezirksebene ist diese Konstellation beispiellos. Da das Gros der Schützenfeste für diese Saison bereits abgesagt ist, geht Karl-Friedrich Scharrelmann, Präsident des Bezirks-Schützenverbands Grafschaft Diepholz, davon aus, dass neben den schießsportlichen Wettbewerben und dem Kreiskönigstreffen auch der Bezirksschützenball entfällt.

Erika Kunst, ihr Prinzgemahl Günter und ihre Familie sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Für Himmelfahrt haben sie sich vorgenommen, in Schützentracht zum Denkmal in Rathlosen auszumarschieren – mit gebotenem Sicherheitsabstand. Und mit standesgemäßem Mund-Nasen-Schutz.