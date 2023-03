Geschichten in den Vordergrund beim Sulinger Heimatmuseum

Von: Harald Bartels

Teilen

In der früheren Grundschule hat der Heimatverein für seine Ausstellung eine Heimat gefunden. © Bartels

Sulingen – Wenn am Dienstag, 21. März, der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr des Sulinger Stadtrats ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung in der Alten Bürgermeisterei tagt, ist der städtebauliche Rahmenplan für die Sanierung Sulingen-Zentrum ein zentrales Thema. Ein Punkt im Plan: Die Zukunft der ehemaligen Grundschule an der Schmelingstraße, wo der Heimatverein Sulingen seit 2019 ansässig ist.

Eigentlich sollte hier das Heimatmuseum wieder entstehen, doch zum einen behinderte die Pandemie die Arbeiten, und zum anderen herrscht Unsicherheit in den Reihen des Vereins: „Wir wissen ja gar nicht, wie lange wir hierbleiben dürfen. Wenn wir die Kündigung bekommen, müssen wir innerhalb von drei Monaten hier raus sein“, sagt Brigitte Wünneker, stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins. Der Landkreis Diepholz ist Eigentümer des Gebäudes, und schon als im vergangenen Jahr ein anderer Gebäudetrakt als Impfzentrum genutzt wurde, hatte es Gerüchte über einen Auszug der bisherigen Nutzer gegeben.

Der Heimatverein möchte jedoch gerne am Standort bleiben, bekräftigt Schatzmeister Stefan Dökel, auch wenn im Zuge der Sanierung aus der früheren Schule ein soziokulturelles Zentrum wird, wie es der Rahmenplan vorsieht. Allerdings hat man sich im Vorstand bereits Gedanken gemacht, wie die künftige Gestaltung aussehen könnte; den Entwurf eines entsprechenden Konzepts hat Vorstandsmitglied Walter Wiegmann vorgelegt.

Derzeit sind die Exponate nur durch die Fenster zu bestaunen. © Bartels

Das zentrale Ziel dabei: „Wir wollen mehr Jüngere Besucher anlocken“, betont Andreas Albers, Vorsitzender des Heimatvereins. Vor allem zwei Schritte will man dabei gehen: Zum einen sollen unterschiedliche Medien genutzt werden, und zum anderen soll der Fokus künftig stärker auf der Sulinger Geschichte liegen. „Wir wollen mit moderneren Mitteln einen anderen Zugang bieten: Man kann nicht mehr nur alte Dinge ausstellen, sondern muss sie darstellen“, sagt Albers. Damit ist der Sulinger Verein nicht alleine, sondern „das ist ein Thema, das viele Heimatvereine umtreibt.“ Gesprochen wird darüber voraussichtlich auch im Rahmen der Regionaltagung der Heimatvereine am 18. Juni, die vom Sulinger Verein ausgerichtet wird.

Laut Konzept soll die Ausstellung sich vor allem auf die Exponate konzentrieren, die einen direkten Bezug zur Sulinger Geschichte oder zur Eisenbahn haben. „Wir werden nicht mehr alles ausstellen können, aber die wertvollen Exponate bleiben in unserem Bestand“, räumt Albers ein. Zudem sollen die Ausstellungsstücke immer wieder mal wechseln. Außerdem sollen auch andere Vereine und Gruppierungen enger eingebunden werden. Mit im Boot ist bereits das Aktionsbündnis Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde (AEBB), das in einem Raum das „Sulinger Kreuz“ in einer Modellanlage zeigt (wir berichteten). Gespräche hat es bereits mit dem „Sulingen-Projekt“ gegeben, dessen Film über 1 000 Jahre Stadtgeschichte am 23. März Premiere feiert. Auch andere Vereine und Gruppen sollen sich in den Museumsräumen vorstellen können.

Verabschieden will sich der Verein damit auch von der Bezeichnung Heimatmuseum; im Gespräch ist stattdessen der Titel „Haus der Geschichte“. „Es soll hier nicht nur um Geschichte gehen, sondern auch um Geschichten“, erläutert Albers.

„Wir wollen das Konzept so schnell wie möglich fertigstellen, sobald wir Sicherheit über die Räume haben“, hält Dökel fest. Fachlichen Rat hat sich der Vorstand bereits von Vertretern des Kreismuseums Syke geholt. Bei der Umsetzung brauche man noch Helfer, die mit anfassen, sagt Albers, denn bislang ist erst ein Ausstellungsraum für vorbereitet.