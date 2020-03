Geschäftsführer tritt Ruhestand an

Poul Haugard Petersen verlässt Sulinger Firma Lloyd Shoes

+ In den Ruhestand verabschiedet wurde Poul Haugaard Petersen, bislang einer der drei Geschäftsführer des Sulinger Schuhherstellers Lloyd Shoes. Foto: Lloyd Shoes

Sulingen – Das Sulinger Unternehmen Lloyd Shoes verabschiedet Poul Haugaard Petersen, verantwortlich für die hauseigenen Produktionsstätten sowie die Einkaufs- und Beschaffungsstruktur, aus der Geschäftsführung in den Ruhestand. „Die bisher von ihm verantworteten Bereiche übernimmt Andreas Schaller, der seit April vergangenen Jahres auch als Sprecher der Geschäftsleitung agiert“, teilt Katharina Holzhause für den Schuhhersteller mit, „damit erweitert sich seine Zuständigkeit um die bereits ausgeführten Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Retail sowie das globale Markenmanagement und die Produktentwicklung.“ Jörg Wetzel, der seit März 2016 der Geschäftsführung angehört, verantworte die Bereiche Finanzen/Controlling, Personal, IT, Logistik sowie den digitalen Vertrieb, der sich sowohl über den eigenen E-Commerce als auch das Geschäft mit Online-Händlern erstreckt.