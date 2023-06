Genussmeile in der Innenstadt

+ © Wendt, Sylvia Shantys singen macht gute Laune: Die Buddelschipper und die Lebenshilfe-Sänger. © Wendt, Sylvia

Erlebnis-Sonntag in Sulingen mit Touristik, Einkaufen, Biergarten, Flohmarkt

Sulingen – Inklusion ist, wenn die Bühne schon fast zu klein ist. Wenn alles schunkelt, obwohl die Küste zig Kilometer entfernt ist. Die Schmalfördener Buddelschippers und die Lebenshilfe Diepholz haben den Genuss- und Tourismustag in Sulingen gleich am Vormittag mal in die richtige Stimmung versetzt. Die Leichtmatrosen von der Lebenshilfe und die Schipper aus Schmalförden schmetterten jede Menge Shantys, um „Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen“, erklärte „Schipper“ Hans-Jürgen Schumacher.

+ Ein Genuss: Blaubeeren und Erdbeeren, frisch gepflückt. © Wendt, Sylvia

„Ein Schattenplatz wäre schön“, sagt eine Zuschauerin und macht sich selbst Mut: Aber das müssen wir jetzt durch.“ Das mögen sich am Sonntag auch die Flohmarktbeschicker gedacht haben, die Touristiker, zahlreiche Produzenten von Lebensmitteln und anderen Verkaufswaren. „Wir bespielen die Lange Straße über einen Zeitraum von über neun Stunden“, sagt Christina Hollmann von der Stadt Sulingen. Bereits um 4.30 Uhr allerdings war der erste Flohmarktbeschicker vor Ort, ruhte sich noch aus, bevor er aufbauen konnte.

+ Gewinnspiele gab es reichlich, hier beim Landvolk. © sis

Das Publikum verteilte sich und das gefiel: So blieb mehr Platz, das Gedränge aus und vor allem Zeit, das Angebot in Ruhe zu sondieren. Musik hier und da, dazu Außengastronomie – die Lange Straße als Flaniermeile, das hatte mal wieder was. Hier lässt es sich gut aushalten, genießen und verweilen. Etliche heimische Produzenten zeigten, wie frisch, wie schmackhaft und mit persönlicher Note hier Lebensmittel produziert werden.

+ Per Riksha über die Genuss-, Einkaufs- und Touristikmeile. © Wendt, Sylvia

Die Gastronomen deckten derweil die Tische: Ob bereits zum Frühstück, oder zum Mittagessen, irgendjemand für Kuchen? Oder ein frisch Gezapftes? Ob das Eis ausgeht an so einem Tag? Nein. Die Touristiker zeigten zahlreiche Ziele in der Region auf, Gewinnspiele für alle Altersgruppen warteten auf Teilnehmer und obendrein gab es Karussells, Hüpfburgen – und geöffnete Geschäfte. Was will man mehr? Den eigenen Rikshafahrer zum Beispiel, denn der vom „Haus am Suletal“ war für alle da...