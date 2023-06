Genuss- und Tourismustag in der Sulinger Innenstadt am 25. Juni

+ © Bartels Mitten in den Planungen stecken Andreas Nordloh, Sabine Kammacher, Ariane Hanselmann und Christina Hollmann (von links). © Bartels

Sulingen – Kunsthandwerk, touristische Angebote und regionale Spezialitäten – so lautet die Mischung, die das Organisationsteam der Sulinger Stadtverwaltung für den dritten Genuss- und Tourismustag unter dem Motto „Regionalität erleben!“ am Sonntag, 25. Juni, ab 11 Uhr vorbereitet.

Dabei hat die Gruppe, bestehend aus Wirtschaftsförderer Andreas Nordloh, Christina Hollmann und Sabine Kammacher aus der Stadtverwaltung sowie Ariane Hanselmann, Geschäftsführerin des Kulturvereins Sulingen, für den Bereich zwischen Kirchenkreuzung und Kreisel ein Programm zusammengetragen, das mit einer ganzen Reihe von Neuerungen aufwartet. Dazu zählt etwa der Auftritt des Landvolk-Kreisverbandes Grafschaft Diepholz, der in diesem Jahr keine lebenden Tiere umfasst, sondern eine „Roadshow“: Auf drei großen Monitoren sollen Besucher Einblicke in Ställe von Landwirten aus dem Sulinger Land werfen können. Zudem zeigt die Organisation, mit welcher Ausstattung Bodenproben genommen werden.

Im Bereich Tourismus präsentiert die Stadt Bassum unter anderem ihre Angebote rund um den Erdmann-Trail, das Naturschutz- und Informationszentrum (NIZ) Goldenstedt stellt seine Arbeit vor und am Stand der Stadt Sulingen können Besucher einen Blick auf die neuen Lastenfahrräder im Verleih und auf das Sommerprogramm des Kulturvereins im Bürgerhausgarten werfen.

Touristisch wird es bereits bei der Anreise, denn geplant ist eine Sternfahrt zur Veranstaltung mit dem Fahrrad: Um 10 Uhr starten die Teilnehmer von der inklusiven Wohnanlage der Lebenshilfe am Schwafördener Weg, von der Windmühle Labbus, vom Dorfgemeinschaftshaus Nechtelsen und vom Gasthaus Husmann in Groß Lessen mit dem Ziel Alte Bürgermeisterei, wo sie gegen 11 Uhr mit einem Getränk zur Begrüßung erwartet werden.

Zum kunsthandwerklichen Angebot zählen beispielsweise Dekorationen aus Alteisen, Weidenflechtkörbe, Wolle und Handarbeitsartikel, Glückwunschkarten oder Schmuck. Fließend ist der Übergang zum Genussbereich, wo beispielsweise neben Olivenöl auch Seifen aus Olivenöl und Produkte aus Olivenbaumholz feilgeboten werden. Weiterhin finden sich hier von regionalen Anbietern geräucherte Kartoffeln, Matjes, Hotdogs, Nackensteak im Brötchen zusätzlich zu den Klassikern Bratwurst, Schmalzkuchen, Baumkuchen und Softeis. Ebenfalls im Angebot: Bio-Gewürzmischungen, frisches Obst und Gemüse, Trockenfrüchte, Liköre und Säfte, Fruchtaufstriche, Met, Bier und Eis aus Honig oder fermentierte Lebensmittel. Insgesamt beteiligen sich mehr als 30 Aussteller entlang der Langen Straße an der Veranstaltung: „Es wird bunt, und da sind tolle neue Sachen dabei“, verspricht Ariane Hanselmann.

Verschiedene Aktionen bereiten auch die Geschäfte an der Langen Straße vor, die ab 13 Uhr öffnen. „Wir freuen uns über die große Beteiligung der Geschäfte“, betont Christina Hollmann, „und auch nahezu alle Gastronomiebetriebe an der Straße beteiligen sich.“

Begleitet wird das von einem Rahmenprogramm, in dessen Mittelpunkt eine Bühne auf dem Neuen Markt steht. Hier tritt ab 11 Uhr der Shantychor „Schmalver Buddelschippers“ mit den „Freunden der Lebenshilfe“ auf. Dahinter verbirgt sich ein inklusives Projekt, bei dem der Shantychor einmal wöchentlich gemeinsam mit Sangesbegeisterten in den Räumen der Tagespflege „Zum Hollerbusch“ übt. Um 13 Uhr übernimmt das Trio „Die Amtsbrüder“ um Uli Preuss. Ebenfalls um 13 Uhr startet an der Sankt-Nicolai-Kirche eine Stadtführung. Für Kinder werden eine Hüpfburg, ein Schminkangebot und ein Kistenstapeln vorbereitet, außerdem plant das Landvolk eine Rallye über das Gelände.

Das Programm vervollständigt ein Flohmarkt, der sich über die Lange Straße zwischen Kirchenkreuzung und dem Hotel „Zur Börse“ sowie über Kampstraße und Schmiedestraße erstreckt. Gewerbliche Anbieter sowie Neuware sind dabei nicht zugelassen. Der Markt öffnet um 9 Uhr, aufgebaut werden kann bereits ab 7 Uhr.