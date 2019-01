„Jugend debattiert“: Generelles Tempolimit als „Gretchenfrage“

Sulingen - „Soll in Deutschland ein generelles Tempolimit auf Autobahnen eingeführt werden?“ Das war am Freitagvormittag im Stadttheater die „Gretchenfrage“, über die Anik Fischer und Sven-Ole Lund auf der Pro-, Jonas Wietelmann und Jarno Schwarze auf der Kontra-Seite diskutierten: Der Schulentscheid im bundesweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“ krönte, bereits zum sechsten Mal, die damit verbundene Projektwoche der neunten Klassen.

Der Jahrgang und die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen verfolgten den rhetorischen Wettstreit. Zwei Minuten hatten die Teilnehmer jeweils Zeit, ihre Thesen zu erläutern, es folgten die eigentliche Debatte und dann die „Schlussplädoyers“. Unter anderem mit verstärkter Staubildung, der Vermeidung von Unfällen und - dies auf beiden Seiten - dem Abgasausstoß wurde argumentiert. Auf hohem Niveau.

„Ihr habt gemerkt: Es hat sehr lange gedauert“, stellte Markus Stuntebeck aus der Fachschaft Politik/Wirtschaft, der den Wettbewerb an der Schule koordinierte, fest, nachdem die aus sechs Neuntklässlern bestehende Jury von ihren Beratungen zurückkehrte. „Es war ein ,richtig knappes Battle‘.“

Der erste Platz wurde Jonas Wietelmann zugesprochen, 2. Anik Fischer, 3. Sven-Ole Lund, 4. Jarno Schwarze. Alle vier hätten sie tief beeindruckt, erklärte Schulleiterin Ute Lüßmann. „Wir freuen uns auf solche Schüler, die mit uns streiten, nach festen Regeln in Dialog treten können - bei Themen, die die Schule betreffen und dem, was euch auf den Nägeln brennt.“ Sie bedankte sich bei den Jurymitgliedern und den Lehrkräften, die die Schüler in der Projektwoche mit der Debattenführung vertraut machten.

Den Schülern darin Kompetenz zu vermitteln, sei das Ziel - „aber auch, sie dazu zu motivieren, ihre Meinung aktiv zu vertreten und damit erst ein wirklicher Teil der Gesellschaft zu werden“, erklärte Markus Stuntebeck. „Sie sollen ihre eigenen Ideen entwickeln und selbstbewusst einbringen.“ Der Schulsieger hat durchaus Lust, sein Diskussionstalent auf professioneller Ebene zu nutzen: „Ich möchte später mal Politiker werden, für die FDP“, verriet Jonas Wietelmann.

Jonas, Anik und Sven-Ole nehmen bereits am 29. Januar am Regionalentscheid in Bruchhausen-Vilsen teil, Jarno wird dort der Jury angehören. Dort geht es um die Teilnahme am Landesentscheid im Hannoverschen Landtag.