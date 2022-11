„3 Generationen Kunst“ im Fachwerkhaus am Meierdamm in Sulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Im Fachwerkhaus am Meierdamm stellen Tini Reimann-Schröder (links), Doris Lescrinier-Hermann (Mitte) und Lynn Schröder (nicht im Bild) aus, betreut von Ingeborg Landwehr von „Kunst in der Provinz“ (rechts). © Bartels

Sulingen – „Wir sind wieder da“, lacht Doris Lescrinier-Hermann: Gemeinsam mit Tochter Tini Reimann-Schröder und Enkelin Lynn Schröder stellt sie ab Sonntag, 6. November, im Fachwerkhaus am Meierdamm in Sulingen – in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kunst in der Provinz“ – aus.

Im Sommer waren Arbeiten des Trios unter dem Namen „3 Generationen Kunst“ im Café und Bistro „Delsul“ zu sehen. Wie dort, sind im Fachwerkhaus Aquarelle von Tini Reimann-Schröder, abstrakte Arbeiten in Acryl von Doris Lescrinier-Hermann und digitale Abstraktionen von Lynn Schröder zu sehen – allerdings seien es überwiegend andere Werke, auch solche, die seither entstanden, sagt Tini Reimann-Schröder. Hinzugekommen sind außerdem Skulpturen aus Beton, Aquarellkarten, Taschen und handgenähte Duftsäckchen.

Die Ausstellung ist an den Sonntagen 6., 13. und 20. November jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Künstlerinnen sind vor Ort, beantworten gerne bei einer Tasse Kaffee Fragen zu ihren Arbeiten.

Bis in das Frühjahr hinein sei das Fachwerkhaus als Ausstellungsort bereits ausgebucht, freut sich Ingeborg Landwehr, stellvertretende Vorsitzende von „Kunst in der Provinz“.