„Gemütliche Stunde“ voller Geschichten

Sulingen – „Wir wollen es uns eine Stunde gemütlich machen“, begrüßten Elke Körner und Sabine Fuhrmann-Klamt die Teilnehmer der Vorlesestunde im Seniorenheim „Haus am Suletal“ am Montagnachmittag.

Allerdings ging es dabei nicht ausschließlich darum, dass beide den Senioren vorlasen: Bevor sie zu den mitgebrachten Büchern griffen, ließen sie die Teilnehmer zu Wort kommen. So tauschte sich die Gruppe beim Stichwort „Zeit zum Lesen“ zunächst darüber aus, wie viel Zeit früher angesichts der Hausarbeit überhaupt zum Lesen blieb, und von dort führte der Gesprächsfaden zum Thema Wäsche: Wer kennt noch den Umgang mit dem Waschbrett, wie wurde Kochwäsche im Waschkessel gewaschen, und wie lebte es sich damit, dass es nach dem wöchentlichen Bad am Samstag eine frische Garnitur Leibwäsche für die Folgewoche gab?

Zu hören gab es dann unter anderem eine Geschichte über die „träumende Amelie“ und eine Kurzgeschichte von Kurt Tucholsky über ein Ehepaar, das einen Witz erzählen will und darüber in Streit gerät. Neben Büchern hatten Elke Körner und Sabine Fuhrmann-Klamt zur Auflockerung auch noch ein Gedächtnisspiel mitgebracht.

Jeweils am ersten und dritten Montag im Monat bieten beide ihre Vorlesestunde seit Kurzem im „Haus am Suletal“ an. Ein ähnliches Angebot hatten sie für Kinder bereits monatlich in der Stadtbücherei vorbereitet, aber dort habe es keine Resonanz gegeben, so Sabine Fuhrmann-Klamt, weswegen man vorerst ausschließlich im Seniorenheim lese.