Gemeinschaftliche Feier gefällt

Das Foto zeigt, in der ersten Reihe, von links, Bennett Landau (Fahnenträger), Luisa Marie Stamme (Ehrendame), Kinderkönigin Maira Grünhagen, Nele Marie Ahrens (Begleitung), Sina Kunst (Ehrendame), Helena Hiller (Scheibenträgerin), Kinderfahnenträger Jan Malte Schierholz und Fahnenträgerin Yvonne Balke. In der zweiten Reihe, von links, Nechtelsens Schützenkönigin Antje Burdorf, Adjutantin Silke Stöver, Jugendkönig Nechtelsen Sascha Ostermann mit Königin Nina Burdorf, Jugendkönigin Nordsulingen Emilia Schröder und Jugendkönig Dennis Sandmann, Schützenkönigin Nordsulingen Claudia Keltz mit König Mike Keltz sowie die Scheibenträger Dirk Balke und Leonie Kusche. In der dritten Reihe sind zu sehen, von links, Fahnenträger Klaus Paschke, Lena Burdorf, Präsident Harald Burdorf (Nechtelsen) Scheibenträger Jan Thiermann, die Ehrendamen Christina Küthemeyer, Melina Meier und Luisa Meier, Jugendfahnenträgerin Nele Langoswki, Ines Grünhagen, Silke Kunst und Präsident Maik Borchers (Nordsulingen). Foto: Knoop

Nordsulingen – Mit „Was Besseres gibt es gar nicht“ und „Alles richtig gemacht“ zeigten sich die Präsidenten der Schützenvereine Nordsulingen, Maik Borchers, und Nechtelsen, Harald Burdorf, einig und zufrieden. Zum fünften Mal feierten die Schützenvereine gemeinsam ihre neuen Könige.

In Nechtelsen reagiert Königin Antje Burdorf „das Organisationstalent“ mit König Jens. Nechtelser Jugendkönig wurde Sascha Ostermann „Dee Afschmecker“. Abgeholt wurden die neue Königin Antje Burdorf und der bis noch amtierende Nordsulinger König Dirk Balke mit Königin Yvonne am Samstag, musikalisch begleitete der Musikzug der Grafschaft Hoya den Festumzug. Der imposant daherkam – mit über 200 Mann sei man aufs Zelt marschiert, freute sich Maik Borchers.

Beim Königsschießen der Nordsulingen wurde Maira Grünhaugen Kinderkönigin. Ihrem Beinamen „die strahlende Cheerleaderin“ machten Mitglieder ihrer Cheerleadergruppe alle Ehre: Sie standen Spalier, beim Einzug der neuen Majestäten ins Festzelt. Und nicht nur das: „Im Zelt gab es dann noch eine Darbietung“, berichtet Borchers. Musikalisch begleitet sei der Einzug der Schützen am Sonntag vom Spielmannzug Liebenau „Alte Garde“. Jugendkönig wurde Dennis Sandmann „der Gartenprofi“. Die Nordsulinger Schützen regiert im kommenden Jahr Königin Claudia Keltz „die aktive Spieletante“ mit König Mike. Höhepunkt sei die Liveband „New Empire“ am Samstag gewesen: „Die Musiker haben auf den Tischen stehend und im ganzen Zelt verteilt, musiziert“, berichtet Bochers. „Zum Glück gab es kein Regen, denn im Zelt war kein Platz mehr.“ Außerhalb des Zeltes hätten sich noch weitere hundert Feierlustige eingefunden. Später sei DJ Sascha aufgetreten. Etwas ruhiger ging es am Sonntag zu: Die Schützenvereine hatten mit Gastvereinen das Königsfrühstück veranstaltet – wie üblich im Restaurant Dahlskamp, mit Spargel. Am Nachmittag konnten die Besucher Präsente beim Knobeln gewinnen. Die Damen beider Schützenvereine hatten für die Kinder Aktivitäten vorbereitet, erklärte Harald Burdorf. Gefeiert wurde weiterhin, DJ Sascha legte am Sonntag die Musik auf. skn