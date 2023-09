Gemeinsam Zeit verbringen und Kontakte knüpfen im FGZ Sulingen

Von: Harald Bartels

Auch Gesellschaftsspiele können Teil der neuen Freizeitgruppe sein, für die FGZ-Koordinatorin Jennifer Glander (links) und Manuela Grambart werben. © Bartels

Sulingen – Das Familiengesundheitszentrum (FGZ) Sulinger Land startet ein neues Angebot: Ab dem 14. September trifft sich in den Räumen an der Bassumer Straße 8 in Sulingen eine neue Freizeitgruppe für Frauen.

Die Idee dazu ist entstanden aus den wöchentlichen Beratungen für Frauen im FGZ, sagt Manuela Grambart von der Beratungsstelle für Frauen und Mädchen. „Ich höre oft von Frauen, dass sie sich andere Kontakte wünschen, um etwas zu unternehmen.“ Gerade bei einer Trennung oder Scheidung verlieren sie oft den alten Freundes- oder Bekanntenkreis, weiß die Expertin.

Gedacht ist die Gruppe aber nicht als Kontaktbörse: „Wir wollen einen Raum bieten zum unverbindlichen Kennenlernen“, betont Manuela Grambart. Ein festes Konzept gibt es dafür noch nicht, denn „das wollen wir mit den Frauen zusammen erarbeiten.“

Ab dem 14. September soll es 14-täglich von 18 bis 19.30 Uhr Treffen im FGZ geben. „Wir wollen bei den Treffen in gemütlicher Atmosphäre gucken, wozu die Frauen Lust haben.“ Möglich ist etwa das Spielen von Gesellschaftsspielen, wovon das FGZ auch eine Auswahl bietet, aber auch Verabredungen zum Spaziergang, zum Besuch von Theater- oder Kinovorstellungen oder andere Unternehmungen. „Wir begleiten das zu Anfang und gucken, wie es sich entwickelt“, fügt FGZ-Koordinatorin Jennifer Glander hinzu. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gedacht ist die Gruppe für Frauen ab 40, denn „für Frauen mit kleinen Kindern gibt es schon andere Angebote.“ Allerdings ist der Kreis der Teilnehmerinnen nicht beschränkt auf Alleinstehende oder auf Frauen, die sich gerade in einer Trennungs- oder Scheidungssituation befinden, betont Manuela Grambart.

Weitere Fragen zur Freizeitgruppe beantwortet Jennifer Glander gerne (Tel. 04271 / 7 83 82 50; E-Mail: fgz@sulingen.de).