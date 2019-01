Stadt Sulingen stellt Arbeitsgruppe Marketing vor: „Gemeinsam kreativer“

„Regionalität erleben“

+ Gastgeber der Informationsveranstaltung am Dienstag: Sulingens Wirtschaftsförderer Martin Koenen und Kollegin Christina Hollmann.

Sulingen - Von Carsten Schlotmann. 2018 riefen die Mitarbeiter der Sulinger Stadtverwaltung die Arbeitsgruppe Marketing ins Leben; vor knapp einem Jahr. Dienstag stellt sich die vierköpfige Gruppe um Sulingens Wirtschaftsförderer Martin Koenen das erste Mal öffentlich vor. Eingeladen zu dem Informationsaustausch sind an der Langen Straße und im Nahbereich ansässige Gewerbetreibende. Koenen: „Wir wollen gemeinsam nach den Stellschrauben suchen, an denen wir drehen können, um mehr Leben in die Stadt zu bekommen.“