Gemeinsam etwas für das Gedächtnis tun im FGZ

Von: Harald Bartels

Viel Spaß haben die Teilnehmer mit Christine Brons (Mitte) beim ganzheitlichen Gedächtnistraining „Fitte Birne“ im FGZ. © Bartels

Sulingen – Eine fröhliche Runde versammelt sich seit Anfang November donnerstags im Familiengesundheitszentrum (FGZ) Sulinger Land in Sulingen: Hier treffen sich unter dem Stichwort „Fitte Birne“ Senioren zum ganzheitlichen Gedächtnistraining (GGT) unter der Leitung von Christine Brons.

„Man fängt an zu überlegen, ob man vergesslich geworden ist“, beschreibt Elvira Kleefeld (65 Jahre) aus Sulingen ihre Motivation für die Teilnahme. Und Achim Meyer (75) aus Sulingen verrät, dass er manchmal Wortfindungsschwierigkeiten habe und ihm der Begriff erst eine halbe Stunde später wieder einfalle: „Alles andere habe ich vergessen“, lacht er.

Beim GGT gehe es zwar vorrangig um Gedächtnistraining, aber auch um Freude, Geselligkeit und das Erweitern des eigenen Wissens, verbunden mit kleinen körperlichen Übungen oder Einschüben zur Entspannung, erläutert Christine Brons. Das Angebot hier richte sich an Senioren und Junggebliebene, aber sei eigentlich für alle Altersgruppen geeignet. „Und weil ich den Namen ,Fitte Birne‘ vom Jugendkurs so witzig fand, habe ich ihn hierfür übernommen“, sagt die 57-Jährige.

Seit 18 Jahren befasse sie sich mit dem GGT und sei dazu gekommen, weil sie sich mit 37 Jahren ihren „großen Lebenstraum“ erfüllt und Psychologie studiert habe. Später habe sie in einer Klinik in der Onkologie gearbeitet, wo auch das Gedächtnistraining angeboten worden sei, und mittlerweile gebe sie als Coach und Beraterin viele Kurse zum Thema.

Den Teilnehmern des ersten Kurses im FGZ gefällt das Angebot: „Man kann auch etwas anderes finden, was man noch nicht kannte, das nehme ich gerne mit“, sagt Lieselotte Neske (72) aus Wehr-bleck. Besonders gut hätten ihr die Riechproben gefallen, bei denen Dinge am Geruch erkannt werden mussten. Für Inge Gräper (73) aus Warmsen blieben dagegen die Fühlsäckchen in Erinnerung: „Das fand ich interessant.“ Grundsätzlich findet sie aber: „Das Gedächtnistraining macht viel Spaß, es ist locker und schön.“ „Das hat mir gutgetan, mich in der Gemeinschaft einzubringen und ein Ziel zu haben“, stimmt Inge Schmeckpeper (73) aus Borstel zu.

Der Kurs ist ausgelegt für Gruppen von bis zu zehn Teilnehmern. Er erstreckt sich über fünf Termine à 60 Minuten. Das FGZ sei ihr sofort aufgefallen, als sie vor 14 Monaten nach Siedenburg gezogen sei, sagt Christine Brons, „es hat mir imponiert, weil es ganzheitlich aufgestellt ist.“ Daher werde es sicher noch weitere Kurse in der Einrichtung geben. „Wir haben bereits eine Warteliste“, fügt FGZ-Koordinatorin Jennifer Glander hinzu. Sie gehe davon aus, dass der nächste Kurs zeitnah, eventuell schon zu Beginn des neuen Jahres, stattfinde.