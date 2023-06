Gemeindeschützenfest in Nordsulingen: 39 Majestäten und Würdenträger im Mittelpunkt

Die gekrönten Häupter und deren Hofstaat aus den Schützenvereinen Nordsulingen und Nechtelsen. © Plastwich

Wenn zwei Schützenvereine gemeinsam feiern, kann es schon mal ordentlich voll werden - auch auf den Ehrenplätzen. Gekrönte Schützinnen und Schützen mit ihrem Gefolge - 39 Personen an der Zahl - ließen sich beim siebten Gemeindeschützenfest in Nordsulingen feiern.

Nordsulingen – Zum siebten Gemeindeschützenfest im Festzelt in Nordsulingen luden am vergangenen Wochenende die Schützenvereine Nordsulingen sowie Nechtelsen und Umgebung ein. Es war im wahrsten Sinne eine große Veranstaltung. 39 Schützinnen und Schützen, die gekrönten Häupter und ihr Hofstaat, ließen sich von vielen Gästen feiern.

Die „Jubiläumsmajestätin“ Ineke „die Strahlende“ Bodtke mit Prinzgemahl Christian vom Schützenverein Nechtelsen wurde begleitet von ihren Ehrendamen Anke Husmann und Elena Dammeyer, der Fahnenträgerin Antje Burdorf und ihrer Adjudantin Amelie Landau. Kinderkönig Jarne „der Treckerfahrer“ Landau kam mit seiner Königin Emma Husmann. Begleitung waren Finn Oelke und Lian Eickhoff, Scheibenträger Andre Bodtke und Fahnenträger Clemens Landau. Komplettiert wurden die Nechtelser Majestäten durch Jugendkönig Max „der Macher“ Husmann mit Königin Jule Eickhoff und Scheibenträger Nico Horstmann.

Das Königsschießen des Schützenvereins Nordsulingen findet immer am Schützensonntag statt. Es begann um 9.30 Uhr, und erst kurz vor dem für 11 Uhr angesetzten Königsfrühstück endete es mit der Proklamation nach einem spannenden Kampf zwischen 17 Schützen. Neun davon gingen in ein Stechen, und erst in der fünften Runde gewann Christopher Götze. Damit wurde er König Christopher „der spontane Vielflieger“ mit seiner Königin Sahra Götze-Krüger. Begleitet wurden die beiden durch die Ehrendamen Kathrin Fischer und Susan Tönjes, Fahnenträger Marcus Grünhagen und Scheibenträger Klaus Mesloh. Bei den Kindern gewann Till „der begeisterte Basketballer“ Wolgast den Wettbewerb. Ihn begleiteten Tamme Kunst und Maira Grünhagen, seine Königin Sina Kunst, der Scheibenträger Tamme Kunst und Fahnenträger Jan-Malte Schierholz. Bei den Jugendlichen gewann Annika „die mitreißende Partymaus“ Schröder das Schießen. Ihr Prinzgemahl wurde Dominic Sandmann, ihre Ehrendamen Jule Mesloh und Lara-Marie Schierholz. Scheibenträgerin ist Larissa Balke, Fahnenträgerin Merle Mesloh.

Für die Nechtelser Schützen war das Gemeindeschützenfest Bestandteil einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die mit der Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins am Freitag, 22. September, in Vorwohlde ihren Abschluss finden.

Hajo Plastwich