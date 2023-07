Gelegenheit macht Diebe: Sulinger nutzt fremde Girocard

Von: Volker Rathmann

Verhandelt wurde der Fall am Amtsgericht Sulingen. © Bartels

Sulingen – „Gelegenheit macht Diebe“, heißt es im Volksmund frei nach Francis Bacon. Ein Sachverhalt, passend zu dieser „Weisheit“, wurde jetzt vor dem Amtsgericht Sulingen verhandelt.

Ein 24-jähriger aus Sulingen hatte sich wegen zweifachen Computerbetruges zu verantworten. Der junge Mann fand im Dezember 2021 im heimischen Briefkasten eine postalisch zugestellte Girocard vor; wenige Tage später folgte ein Schreiben mit dem passenden PIN-Code. Dem ausführenden Geldinstitut war beim Versand ein schwerwiegender Fehler unterlaufen: Zwar waren die Personalien der rechtmäßigen Empfängerin, die Straßenbezeichnung plus Hausnummer korrekt angegeben, fälschlicherweise jedoch als Zustellort Sulingen genannt worden. Obwohl die eigentliche Adressatin von Girocard und PIN-Code also nicht an der Anschrift des Angeklagten wohnt, wurde ihre Post dort geöffnet.

Anstatt den vorliegenden Irrtum aufzuklären, vereinnahmte der Sulinger die Girocard und setzte diese am 27. Dezember 2021 und am 7. Januar 2022 an Geldautomaten in der Region ein. Er erbeutete auf dieser Art und Weise jeweils 1 000 Euro, also insgesamt 2 000 Euro, als Barverfügungen. Nachdem die Kontoinhaberin die illegalen Abbuchungen von ihrem Konto festgestellt und zur Anzeige gebracht hatte, gelang es der Polizei über vorliegendes Video- und Datenmaterial, den 24-jährigen als Täter zu ermitteln.

Angeklagter: Finanzielle Probleme als Motiv

In seiner Vernehmung durch die Vorsitzende Richterin räumte er die Tathandlung ein. Als Motiv nannte er finanzielle Probleme. Das Ganze sei ein unüberlegter Fehler gewesen, den er zutiefst bedaure.

In seinem Plädoyer beantragte der Vertreter der Anklage eine Verwarnung mit Strafvorbehalt. Die Täterschaft des Angeklagten sei zweifelsfrei erwiesen, wobei das glaubhafte Geständnis zu seinen Gunsten spreche. Zwar sei der angerichtete Schaden recht hoch, die an den Tag gelegte kriminelle Energie aber aufgrund der festgestellten Tatumstände eher gering. Es sei davon auszugehen, dass der nicht vorbestrafte Sulinger auch ohne Verurteilung künftig keine Straftaten mehr begehen werde.

Das Gericht verhängte das beantragte Strafmaß und sprach eine „Geldstrafe auf Bewährung“ in Höhe von 45 Tagessätzen zu 50 Euro aus. Bleibt der Angeklagte in der auf zwei Jahre festgesetzten Bewährungszeit straffrei, entfällt die Zahlung der Geldstrafe. Der Tatertrag in Höhe von 2 000 Euro unterliegt der Einziehung und muss von ihm erstattet werden. Der Vermögensschaden der geschädigten Kontoinhaberin wurde durch ihre Hausbank erstattet.