„Gelbe Füße“ für mehr Rücksicht auf Schulkinder

Von: Harald Bartels

Die ersten „gelben Füße“ sprühten am Montag Schulleiter Heiko Reese, Kontaktbereichsbeamtin Sonja Fehrs, Carolin Tietjen und Nicole Kossinna aus der Sulinger Stadtverwaltung und Verkehrssicherheitsberater Sascha Lorenz (von links) auf den Bürgersteig. © Bartels

Sulingen – Wenn sich am Donnerstag die Schulkinder auf den Weg zum ersten Schultag nach den Sommerferien in der Grundschule Sulingen machen, finden sie an verschiedenen Punkten auf ihrem Weg „gelbe Füße“ auf dem Bürgersteig vor. Am Montag wurden die ersten dieser Markierungen aufgesprüht, um für erhöhte Aufmerksamkeit bei allen Verkehrsteilnehmern zu werben.

Zu Schablone und Sprühdose griffen dabei neben Sonja Fehrs, Kontaktbereichsbeamtin des Polizeikommissariats Sulingen, und Sascha Lorenz, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Diepholz, Leiterin Nicole Kossinna und Carolin Tietjen vom Team Ordnungswesen aus dem Fachbereich III (Bauen, Planung und Ordnung) der Sulinger Stadtverwaltung sowie Grundschulrektor Heiko Reese. Insgesamt an acht Punkten auf dem Schulweg in der Nähe der Grundschule sollen diese Markierungen angebracht werden: Neben dem Kreuzungsbereich Hasenkamp / Hindenburgstraße, Schützenstraße und Linderner Straße sollen auch die gängigen Querungen an der Barenburger Straße, bei der Kindertagesstätte „Ratz & Rübe“, an der Schützenstraße, der Südstraße, am Mittelschulweg sowie an der Straße „Am Deepenpool“ markiert werden. Diese Markierungen, auch „kleine Füße genannt“, sollen laut Lorenz auf sichere Querungsstellen auf dem Schulweg hinweisen.

Für das vergangene Jahr weist die Statistik der Polizei für Sulingen fünf Schulwegunfälle auf sowie 33 Unfälle im ganzen Landkreis. Im laufenden Jahr bis Ende Mai gab es bereits zwei Unfälle (acht im ganzen Landkreis). Die reinen Unfallzahlen sind gering, aber „das ist nur das, was auch bei uns ankommt“, erklärt Lorenz.

Die größte Gefahr für die Kinder geht dabei von den sogenannten „Elterntaxis“ aus, betont er und verweist auf eine Studie des ADAC, wonach fast zwei Drittel der Grundschulen in Deutschland ein deutliches Problem mit Eltern haben, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen oder sie abholen, weil sie verbotswidrig direkt vor den Schulen halten. Vor der Grundschule Sulingen wurde deswegen eigens eine „Kiss-and-Ride-Zone“ an der Straße „Am Deepenpool“ eingerichtet: Auf diesem Streifen dürfen Eltern nur kurz anhalten, um ihre Kinder ein- oder aussteigen zu lassen. „Wir raten dringend davon ab, Kinder mit dem Auto in die Schule zu fahren“, betont Lorenz. Neben den Gefahren, die durch ankommende oder abfahrende „Elterntaxis“ entstehen, sprechen der Polizei zufolge weitere Gründe dafür, den Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen: Die Bewegung ist gesund und die Kinder können sich im Unterricht besser konzentrieren, außerdem machen sie als Verkehrsteilnehmer wichtige Erfahrungen und schulen ihr Sozialverhalten, wenn sie den Weg gemeinsam mit anderen Kindern zurücklegen.

„In Sulingen ist eigentlich nichts zu weit, es sind überall kurze Wege“, ergänzt Fehrs. Der Schulweg sollte jedoch zuvor mit den Eltern eingeübt werden, denn sie haben eine Vorbildfunktion. Entsprechende Flyer mit Hinweisen seien bereits vor den Sommerferien in den Kindergärten und Schulen verteilt worden. Für die ersten Wochen empfiehlt sie, dass sich Eltern absprechen, um sich beispielsweise für den Hinweg morgens in der Nähe der Schule zu treffen, um den restlichen Weg in der Gruppe und nur noch von einem Elternteil begleitet zurückzulegen.

Zusätzlich führt die Polizei nun vermehrt im ganzen Landkreis Verkehrskontrollen auf den Schulwegen durch, kündigt Lorenz an. „Autofahrer müssen jederzeit mit den Fehlern der Kinder rechnen und Rücksicht nehmen anstatt auf ihr Recht zu pochen.“ Das habe zudem noch positive Auswirkungen auf die Mitmenschen: „Wir wissen aus Studien, dass wenn auf einen selbst Rücksicht genommen wurde, zum Beispiel, wenn einen jemand über die Straße gehen lässt, man selbst auch eher bereit ist, auf andere Rücksicht zu nehmen“, erklärt der Polizeibeamte.

Radtour für mehr Sicherheit Unter dem Motto „Sicherheit erfahren mit dem Fahrrad“ plant Kontaktbereichsbeamtin Sonja Fehrs für Mittwoch, 6. September, eine ganz besondere Radtour durch Sulingen. Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang, und das Konzept sieht vor, dass an verschiedenen Stellen unterwegs Halt gemacht wird, wo die Polizistin Tipps zu verschiedenen Sicherheitsfragen gibt. Als Beispiele dafür nennt sie Hinweise zum Schutz vor Einbrechern oder Taschendieben, aber auch Antworten auf die Frage, wie ein Notruf richtig abgesetzt wird. Das Konzept hat sich seit Jahren bereits in Diepholz bewährt, und nun soll es auch in Sulingen umgesetzt werden.