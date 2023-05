Auftakt für das vierte „Megavolksfest“ in Sulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Blick von unten auf die Fahrt im 40 Meter hohen Kettenkarussell „Fly Over“ © Bartels, Harald

Bereits am Freitagnachmittag zu Beginn des vierten „Megavolksfestes“ auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg in Sulingen lockten die verschiedenen Attraktionen zahlreiche Besucher an.

„Wir sind zufrieden“, sagte Mitorganisator Willy Wimmert, „die Leute haben alles, was sie brauchen.“ Noch bis einschließlich Montag, 22. Mai, öffnen die Fahrgeschäfte und Buden täglich – am Sonntag, 21. Mai, um 12 Uhr und an den anderen Tagen um 14 Uhr. Am Montag gilt in den Fahrgeschäften: „Einmal zahlen, zweimal fahren“.

Groß und Klein genossen die Fahrt mit der Familienachterbahn. © Bartels, Harald