Sulingen – Ein mit namhaften Preisen dekoriertes Stück, herausragende Akteure, witzige und tiefsinnige Dialoge mit Realitätsbezug – das Schauspiel „Kunst“, das das Ensemble des Euro-Studios Landgraf am Sonntag auf die Sulinger Bühne brachte, bot geistreiche und witzige Zerstreuung jenseits der Schenkelklopf-Unterhaltung. Was wünscht man sich mehr von einem Theaterbesuch?

Im Mittelpunkt des satirischen Stücks stehen drei Freunde, die sich über das „Gemälde“ des berühmten Avantgarde-Künstlers Antrios zerstreiten. Der Dermatologe Serge (Luc Feit) hat „eine weiße Leinwand mit weißen Streifen“ für 200 000 Franc gekauft. Für ihn ist es der Inbegriff von Kunst. Sein Freund Marc (Leonard Lansink) hält es für „eine Scheiße“. Yvan (Heinrich Schafmeister), der einen tieferen Sinn hinter dem Bild vermutet und sogar verschiedene Farben in dem weißen Nichts erkennt, nennt er einen Schleimer und Feigling: „Du bist tolerant, weil dir alles egal ist.“

Der Streit eskaliert. Die unterschiedliche Auslegung dessen, was künstlerisch wertvoll ist („Ist das Kunst, oder kann das weg?“) tritt vor der Frage über die wahre Lebenskunst in den Hintergrund. Wie kommuniziert man miteinander? Was macht Freundschaft aus? Setzt man sie durch Ehrlichkeit auf‘s Spiel? Marc findet, Serge lässt sich für dumm verkaufen, Serge sagt: „Marc sieht das Bild weiß, weil ihm die Vorstellungskraft fehlt.“ Yvan versucht zu vermitteln, eckt aber bei beiden Freunden derart an, dass sie ihm für seine bevorstehende Hochzeit ihre Unterstützung als Trauzeugen versagen und sich in gegenseitigen Beleidigungen ihrer Partnerinnen verlieren. Ihre 15-jährige Männerfreundschaft, von der sie gedacht hatten, dass sie ewig hält, droht zu zerbrechen.

Unter der Regie von Fred Berndt, der auch das minimalistische Bühnenbild konzipierte, liefern sich die Protagonisten in schnellen Szenenwechseln einen erbitterten, sich zuspitzenden Schlagabtausch und steuern immer schneller auf den Abgrund zu. Das Trio meistert diese schauspielerische Herausforderung souverän. Spots rücken die Wortführer in den Fokus, Stimmungen werden durch farblich veränderte Beleuchtung greifbar – ein stimmiges Spiel mit Licht und Schatten.

Der besondere Charme des Stücks ist der reale Hintergrund: Autorin Yasmina Reza widmete es dem mit ihr befreundeten Dermatologen Serge, der für sehr viel Geld ein weißes Bild des Malers Martin Marré – seine monochromen Kunstwerke werden zu Preisen zwischen 60 000 und 120 000 Euro gehandelt – erwarb. Reza fand diese Anschaffung „unglaublich absurd“; anders als die Protagonisten ihrer Komödie konnte sie mit ihrem Freund über diese unterschiedliche Auffassung gemeinsam lachen. Das Publikum belohnte die großartige Leistung der drei Schauspieler mit minutenlangem Beifall und anerkennenden Pfiffen. Leonard Lansink, Luc Feit und Heinrich Schafmeister mussten mehrfach auf die Bühne kommen, wurden mit Applaus überschüttet.