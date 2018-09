Wem gehört das Damenfahrrad?

Polizei stellt Drahtesel bei 19-Jährigem in Sulingen sicher

+ Die Polizei bittet um Hinweise auf den Eigentümer dieses Damenfahrrades. - Foto: Polizei

Sulingen - Bei einer polizeilichen Überprüfung eines 19-Jährigen am Dienstag gegen 22.15 Uhr an der Schmelingstraße in Sulingen „führte dieser ein Damenfahrrad mit sich, das den Ermittlungen nach nicht ihm gehören dürfte“, heißt es im Polizeibericht.