„Gebrauchsanweisung“ TÜV-geprüft

QM-Zertifizierung: Sulinger Dalm-Seniorenheim erfüllt neue Anforderungen

+ Die Urkunde hat ihren Platz im Eingangsbereich der Einrichtung an der Memelstraße gefunden, über die Zertifizierung freuen sich Gisela Wegner, Cathérine Roßbach, Martina Oltmann, Claus-Henning Bruns und Joachim von der Osten (von links). Foto: Behling

Sulingen – Das Zertifikat ist gerahmt und hat gleich im Eingangsbereich einen Ehrenplatz gefunden: Dass man im Haus am Suletal stolz darauf ist, jetzt das Qualitätsmanagement (QM) des Sulinger Seniorenheims an der Memelstraße erneut durch den TÜV Rheinland zertifiziert bekommen zu haben, ist angesichts des dafür notwendigen Aufwandes verständlich. Der fiel für diese Rezertifizierung noch größer aus, da die Normanforderungen 2015 geändert wurden. „Das Haus am Suletal ist so ein bisschen der Pilot im Verbund, was die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001-2015 betrifft, das Qualitätsmanagement hier soll das Muster sein für unsere anderen Einrichtungen“, kündigt Joachim von der Osten, Kaufmännischer Vorstand des Regionalverbundes Diakonischen Altenhilfe Leine – Mittelweser (Dalm), an.