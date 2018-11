Gäste bei „Sound of Sulingen“

Sulingen - Unter dem Motto „Musik und Show“ findet das Herbstkonzert der Marchingband „Sound of Sulingen“ am kommenden Samstag, 10. November, im Sulinger Stadttheater statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Nach längerer Zeit der Abwesenheit sind die Sulinger Thunderbolt Cheerleader trotz vieler Termine wieder einmal zu Gast. Das Group Stunt Team „Flying Twisters“ der Thunderbolt Cheerleader des TuS Sulingen (bestehend aus fünf Mädchen) hatte sich mit ihren Erfolgen bei drei Turnieren in Deutschland qualifiziert und stellte sich im Februar 2018, unterstützt von Familien und Sponsoren, ihrer bislang größten Herausforderung: dem UCA International All Star Cheerleading Championship in Orlando, Florida. Hier gehen in verschiedenen Kategorien mehr als 20 000 Cheerleader an den Start.

Mit dem 2. Platz in der Kategorie Group Stunt Teams, Level 5, krönte das Team die harte Vorbereitung, kehrte mit Trophäen beladen und stolz nach Deutschland zurück.

Die Sulinger Thunderbolt Cheerleader (STC) bestehen aktuell aus 25 Mädchen und einem jungen Mann im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren. Die Gruppe trainiert unter der Leitung von Stefanie Kramer und Mareile Brandt zweimal wöchentlich insgesamt dreieinhalb Stunden. Neben Auftritten im Sulinger Umland nehmen die Sulinger regelmäßig an Cheerleading Meisterschaften teil. Aktuell bereiten sie sich vor auf die „All Level Championchips Nord“ am 12. Januar 2019 in Hamburg.

Aufgrund der großen Altersspanne könnten die Altersklassen Senior und Junior bedient werden. Deshalb erfolgte gerade erst ein Probetraining für weitere Juniors. Es bleibe abzuwarten, wie viele neue Mitglieder fest zum Team dazustoßen. Die Juniors streben ihre erste alleinige Meisterschaftsteilnahme an, am 18. Mai 2019 in Wolfsburg.

Das Show-Programm beim Konzert am Samstag im Stadttheater zeige einen bunten Querschnitt durch die vielen Facetten des Cheerleading: Stunts, Baskets, Pyramiden, Dance, Jumps, Tumbling, heißt es in der Pressemitteilung. In kleinen Group-Stunts oder als großes Team – im Cheerleading sei sehr viel möglich. Die Choreografie haben Celina Renzelmann, Aileen Labbus und das Team ausgedacht.

Erstmals dabei sind die Musiker vom Feuerwehrblasorchester Anemolter-Schinna. Bekannt hingegen sind die Darsteller der Theatergruppe Gaue, die auch in diesem Jahr mit Sketchen „op platt“ heftige Angriffe auf die Lachmuskulatur vorbereiten, heißt es.

Konzert-Karten zu je zwölf Euro sind, bei freier Platzwahl, noch erhältlich in den Geschäftsstellen der Sulinger Kreiszeitung und des Kulturvereins Sulingen, der Buchhandlung Eulenspiegel, den Musikern von „Sound of Sulingen“ sowie an der Abendkasse.