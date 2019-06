Von Gänsekiel bis Kaffeeröster

Genuss- und Tourismustag feiert am Sonntag Premiere in Sulingen

+ Nehmen Maß für die Standplätze: Ariane Hanselmann, Uwe Schröder-Soll (Bauhof), Christina Hollmann, Jan-Gerd Dannemann (Bauhof), Sabine Kammacher und Martin Koenen (von links). Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Martin Koenen, Ariane Hanselmann, Christina Hollmann und Sabine Kammacher, Cheforganisatoren des ersten Sulinger Genuss- und Tourismustages, nahmen Ende vergangener Woche Maß: In Abstimmung mit den Mitarbeitern des Bauhofs haben sie die Standplätze für die rund 40 Anbieter verteilt, die am Sonntag, 30. Juni, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf der Langen Straße regionale Spezialitäten, die Vielfalt landwirtschaftlicher Tätigkeiten und Highlights des Rad- und Regionaltourismus präsentieren.