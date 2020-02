Fußweg am Meierdamm soll gepflastert werden

Bauausschuss geschlossen für Sanierung

+ Der Meierdamm in Sulingen soll in Kürze einen geklinkerten Fußweg erhalten. Foto: Bartels

Sulingen – Der Fußweg am Meierdamm in Sulingen ist vielen Anliegern und Nutzern bereits seit Längerem ein Ärgernis. Nun zeichnet sich eine Lösung ab: Auf seiner Sitzung am Montag empfahl der Ausschuss für Bau, Ordnung und Verkehr einstimmig die Sanierung des Weges gemäß dem Vorschlag der Stadtverwaltung.