6 Fußgänger angefahren, Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Unfall in Sulingen

Schwerer Unfall in Sulingen

Eine 74 Jahre alte Frau hatte bei der Fahrt durch Sulingen gesundheitliche Probleme. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr 6 Personen an.

Sulingen – Sieben Menschen sind bei einem Unfall in Sulingen am Dienstagmittag teils schwer verletzt worden. Darunter sollen sich laut Polizeimitteilung vier Kinder im Alter von 1, 4, 5 und 14 Jahren befunden haben.

20-Jährige muss mit Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden

Eine 74 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto gegen 12.30 Uhr auf der Schmelingstraße unterwegs, als sie gesundheitliche Probleme bekam und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, schildert die Polizei ihre Erkenntnisse. Das Fahrzeug sei von der Straße abgekommen und auf den Gehweg geraten, wo es mit einer Gruppe Fußgänger – die vier Kinder mit zwei Erwachsenen – kollidierte. Zum Stehen kam das Auto erst, nachdem es gegen eine Gebäudewand gefahren war.

Alle Beteiligten sind laut Mitteilung der Polizei vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt worden. Eine der Fußgängerinnen, eine 20 Jahre alte Frau, sei allerdings so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Autofahrerin, die zweite Fußgängerin (24) und die vier Kinder galten am Nachmittag allesamt als leicht verletzt. Sie wurden in das Sulinger Krankenhaus gebracht.

Die Schmelingstraße ist im Rahmen der ersten Ermittlungen der Polizei kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Untersuchung der Unfallursache dauert an, betont die Polizei.