Furioses Reload-Finale mit Pyro und Powerwolf

© Hefkaluk, Martin Über der Bühne brennt das Abschlussfeuerwerk und bei dem einen oder anderen „Reload"-Fan vielleicht der Abschiedsschmerz. 2023 ist Geschichte, 2024 schon fast durchgeplant.

Die Bilanz des Reload-Festivals 2023 fällt positiv aus. Der alte Besucherrekord wurde geknackt, auf dem Gelände herrschte Frieden unter den Fans, das Wetter hat auch nicht rum gezickt und dank Pyro und Powerwolf kam es auch zu einem Finale furioso.

Sulingen – Ob er zufrieden ist? Natürlich ist er das. „Aber das sollte auch niemanden überraschen“, sagt Andre Jürgens, der Chef-Organisator des Reload-Festivals in Sulingen. Denn was soll es schon zu meckern geben bei diesen Eckpunkten in der Bilanz der 2023er Auflage: Besucherrekord, Finale furioso und Frieden auf dem gesamten Gelände. Festival-Herz, was willst du mehr? Nicht mal Wetterprobleme hat es gegeben. Und das Line-up für 2024 ist auch schon so gut wie fertig.

+ Das Bühnenbild von Schlussakt Powerwolf – auch ohne Musik schon Kunst. © Martin Hefkaluk

Das Finale mit Pyro und Powerwolf

Wie anders will man ein Metal-Festival beenden, wenn nicht so? Mit dem Auftritt von Powerwolf und dem Einsatz von jeder Menge Pyrotechnik verabschiedete sich das „Reload“ in der Nacht zu Sonntag von seinen Fans. Von Powerwolf gab es nicht nur gewaltig etwas auf die nach drei Metal-Tagen schon arg strapazierten Ohren, nein, das Konzert hätte sich wegen des gewaltigen und düster-klerikalen Bühnenbilds, des morbiden Make-ups der Bandmitglieder, der Feuerfontänen und der Grusel-Attitüde gelohnt. Ein Ausklang wie gemalt, nachdem zuvor die Guano Apes, While she sleeps und Beartooth die Fans auf der Zielgeraden angeheizt hatten. Dass das Line-up insgesamt das beste der „Reload“-Geschichte war (wie vom Veranstalter angekündigt), bleibt an dieser Stelle unwidersprochen.

+ Starke Stimme, starkes Outfit, starke Bühnenpräsenz: Attila Dorn, Frontmann von Powerwolf. © Hefkaluk, Martin

Die Besucherbilanz

Nachdem die Guano Apes am Ende ihres Auftritts mal eben die eigenen Drums zerlegt hatten, trat „Reload“-Chef Andre Jürgens auf die Bühne, um kurz zu den Fans zu sprechen. Oder besser: Um sich vor ihnen zu verneigen. Denn ihnen ist es zu verdanken, dass das „Reload“ einmal mehr einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt hat. „Vielen Dank an euch von allen, die das hier organisieren!“, rief er der johlenden Menge zu. Der Rekord steht nun bei 14 500 Zuschauern – so viele sollen es in der Spitze sowohl am Freitag als auch Samstag gewesen sein. „Das ist ein Sprung, über den wir sehr froh sind“, so Jürgens. Bislang stagnierte die Bestmarke bei 12 500. Allerdings sind bei den 14 500 auch Besucher auf dem Vorplatz eingerechnet. Jürgens sprach deshalb extra nicht von zahlenden Zuschauern.

Für das kommende Jahr ist der nächste Rekord das klare Ziel. Jürgens auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung: „Wir möchten gerne noch ein bisschen größer werden. Ich hoffe, dass die nächsten Schritte in diese Richtung nicht so lange dauern werden.“ Wenn es irgendwann deutlich über die für 2024 angesteuerten 15 000 Besucher hinaus gehen sollte, würde sich irgendwann jedoch die Frage der Flächenkapazität stellen, so Jürgens. Nicht das Infield betreffend, sondern eher Camping- und Parkplätze. Aber das sei zu meistern, so Jürgens: „Das kriegen wir hin.“ Ein Limit nach oben setzt sich der Festival-Chef jedenfalls nicht für die Zukunft.

+ Das Beste am „Reload“ sind die Fans. Sie kamen in diesem Jahr so zahlreich wie noch nie nach Sulingen. © Hefkaluk, Martin

Die Sicherheit - alles friedlich geblieben

Wenn sich Polizisten quasi um die Dienste während eines Festivals reißen, dann muss das schon eine ganz besondere Veranstaltung sein. Auf das „Reload“ träfe das zu, berichtete Matthias Stegmann, Leiter des Polizei-Kommissariats Sulingen, auf der offiziellen „Reload“-Pressekonferenz. Er sprach von einem „völlig unproblematischen“ Verlauf des Festivals und von „extrem wenig Straftaten“ sowie einer „entspannten Atmosphäre“. Einige Kollegen hätten sogar schon angemeldet, im kommenden Jahr wieder Streife auf dem „Reload“ laufen zu wollen.

Auch die Vertreter des Sicherheitsdienstes und die Sanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes hatten nichts zu berichten, was über harmlose Festival-Vorfälle hinausgegangen wäre. Die Abreise der Metal-Fans am Sonntag habe laut Polizei ebenfalls ohne nennenswerte Zwischenfälle funktioniert.

Der Blick voraus: Das Line-up 2024 ist schon fast fertig

Das Festival 2023 bog gerade auf die Zielgerade ein, da ließen die Organisatoren schon die ersten Katzen aus dem Sack. Soll heißen: Die erste Bandwelle für das „Reload 2024“ wurde präsentiert – darunter in Amon Amarth auch der erste Headliner. Bereits 2017 haben die „Könige des Viking Metals“ die Bühne des „Reload“ gerockt. Als eine der aktuell größten Metalbands weltweit sind sie für ihre mitreißenden Hymnen und epischen Live-Shows bekannt. Ebenfalls beim Reload 2024 vertreten: Knorkator sowie die polnische Extreme-Metal-Band Behemoth. Diese werde „erstmals mit ihrer erbarmungslosen Liveshow das Festival erobern“, versprechen die Organisatoren.

Insgesamt 17 Bands wurden schon veröffentlicht. Dabei könnte das Reload längst mehr Namen nennen. „95 Prozent des Programms stehen schon“, so Andre Jürgens. Die Namen werden aber werbewirksam nur häppchenweise und über die kommenden Wochen verteilt preisgegeben. Der Vorverkauf hat freilich schon begonnen. Seit Sonntag, 0.00 Uhr können Tickets für 2024 bestellt werden. Das nächste „Reload“ steigt vom 15. bis 17. August 2024.