Ex-Bundestagspräsident Lammert im Interview: „Demokratie bedeutet mitzumachen“

Dem rhetorischen Überbietungswettbewerb in der Bundesrepublik stellt sich Norbert Lammert mit einer Forderung nach mehr Vernunft und Sachlichkeit entgegen.

Sulingen – „Demokratie braucht Demokraten“, sagt der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert. Unter dem Motto wird er am 13. März im Rahmen des Wissensforums der Seitz-Stiftung im Sulinger Stadttheater referieren. Wie er über Demokratie und Veränderungen in der Streitkultur denkt, verrät er im Interview. Die Fragen stellte Lisa-Marie Rumann.

Sie haben ein Buch geschrieben, das denselben Titel trägt wie Ihr Vortrag im Sulinger Stadttheater – „Demokratie braucht Demokraten“. Was bedeutet denn Demokratie für Sie?

Die Demokratie steht und fällt mit dem Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger – das ist die entscheidende Voraussetzung für die Stabilität einer Demokratie. Mit anderen Worten: Demokratie bedeutet mitzumachen, sich einzumischen und sich einzubringen. Das Recht, regelmäßig darüber bestimmen zu können, wie und von wem man regiert werden will, korrespondiert mit der Verantwortung für die Verhältnisse, die sich daraus entwickeln. Gerade uns Deutschen sollte bewusst sein, dass politische Systeme keinen Denkmalschutz genießen. Kurzum: Wir sind es, auf die es ankommt. Ob und wie unsere Demokratie funktioniert, liegt in unserer Hand.

Die jüngsten Wahlen haben gezeigt, dass viel mehr die Personen an der Spitze und nicht unbedingt die Parteien polarisieren und dadurch die Wähler für sich gewinnen. Was bedeutet das für die Entwicklung der Demokratie?

Die Tendenz zu einem stärker an Personen orientierten Wahlkampf ist durchaus nicht neu, wenn damit alternative Konzepte vermittelt werden, ist das auch nicht zu beanstanden. Problematisch ist vielmehr die gegenwärtige Tendenz, dass Wählerinnen und Wähler ihr spezifisches Interesse als die zentrale Priorität der Politik behandelt und durchgesetzt sehen wollen. Das stellt die Volksparteien, die ja wesentliche Garanten des Erfolgs und der Stabilität unseres politischen Systems sind, vor besondere Schwierigkeiten, weil ihr Selbstverständnis genau darin besteht, nicht Einzelinteressen zu fördern, sondern verschiedenste Interessen auszugleichen. Für die Handlungsfähigkeit unserer Demokratie stellt die in letzter Zeit sichtbare Erosion des Parteiensystems eine erhebliche Herausforderung dar.

Im Bundestag bekommt jeder Abgeordnete eine Redezeit von 15 Minuten. Driftet die politische Streitkultur damit nicht völlig an realistischen Debatten in der Gesellschaft vorbei?

In der Regel eher weniger als 15 Minuten. Nach meiner Erfahrung wird im Bundestag eher zu viel geredet und zu wenig debattiert. Die eigentliche parlamentarische Arbeit, die inhaltliche Auseinandersetzung und Aushandlung, findet in den Ausschüssen und den Fraktionen statt. Die Plenardebatte soll der Verdeutlichung und Vermittlung der entwickelten Entscheidungen dienen. Das gelingt nicht immer, aber die parlamentarische Streitkultur hält den Vergleich mit den sogenannten sozialen Medien in aller Regel gut aus.

Das Video „Die Zerstörung der CDU“ von Youtuber Rezo ging im vergangenen Jahr um die Welt. Doch das angekündigte Antwort-Video der CDU blieb aus. Kommt die Partei mit dieser Streitmentalität nicht zurecht?

Die gegenwärtigen Entwicklungen in unserer Debattenkultur, die zunehmend gekennzeichnet sind durch Kompromisslosigkeit und Absolutheitsansprüche, halte ich für bedenklich: Wir erleben doch gerade eine Art von Fundamentalisierung, die die eigene Meinung zunehmend als die einzig mögliche und richtige darstellt. Dabei geht die für die Demokratie unerlässliche Relativierung der eigenen Positionen, die grundsätzliche Bereitschaft zum Kompromiss verloren. Die starke Tendenz zur Zuspitzung und Übertreibung führt dazu, dass schlichtweg vernünftige Sachargumente im rhetorischen Überbietungswettbewerb gar nicht mehr wahrgenommen werden.

Ein weiteres Beispiel für Differenzen in der Streitmentalität: Fridays-for-Future. Die Politik hat die Bewegung zuerst nicht ernst genommen. Warum wurden die Proteste nicht von vornherein als ein klares Handlungssignal gewertet?

Die deutsche Klimapolitik hat nicht erst mit der Fridays-for-Future-Bewegung begonnen. Die Aufgabe der Politik besteht immer darin, Handlungsbedarf zu erkennen und mehrheitsfähige Lösungen für die kleinen wie großen Probleme zu erarbeiten. Ich begrüße ausdrücklich das Engagement der Jugendlichen und ihren beachtlichen Beitrag zur Veränderung des Problembewusstseins einer ganzen Gesellschaft. Allerdings gibt es auch hier die starke Versuchung, das eigene Anliegen als das absolut wichtigste und drängendste zu verstehen, bei dem keine Relativierung mit Blick auf Arbeitsplätze, Einkommen oder Wettbewerbsfähigkeit mehr zugelassen wird. So funktioniert Demokratie aber nicht. Auch die Klima-Aktivisten müssen einsehen, dass die Demokratie ein Ringen um die besten Lösungen für komplexe Probleme ist und anschließend um Mehrheiten, damit gefundene Kompromisse zwischen jeweils berechtigten Anliegen auch umgesetzt werden können. Das kostet Zeit, führt dann aber in aller Regel zu tragfähigen und nachhaltigen Lösungen.