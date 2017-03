Frühlingsfest: Verkaufsoffener Sonntag in Sulingen

Das Frühlingsfest findet am Sonntag statt.

Sulingen - Sind die Kinder zufrieden, sind die Eltern entspannt. Diese Erkenntnis hat die Organisatoren des Frühlingsfestes dazu bewogen, ihr Augenmerk wieder verstärkt auf die junge Generation zu richten.

Beste Voraussetzungen dafür, dass die Einkaufsmeile am verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr) zum attraktiven Ausflugsziel für die ganze Familie wird. Für die kleinsten Besucher wurden verschiedene Fahrgeschäfte geordert: Der „Kinder-Mini-Jet“ dreht seine Runden vor der Brunnen-Apotheke, das Nostalgiekarussell lädt in der Stadtmitte (Lange Straße/Obere Straße) zur „Traumreise“ ein, die Kindereisenbahn ist wieder im Kreuzungsbereich Papenheide zu finden.

Toben ist auf den Hüpfburgen auf dem Neuen Markt und in der Georgstraße (Schuhhaus Dreisinger) angesagt. Ein verlässlicher Partner in Sachen Kinderprogramm ist der Reitverein Sulingen. Ponys warten auf dem Parkplatz des E-Centers auf „Kundschaft“.

Animation für Kinder

Die Stadt Sulingen hat außerdem die Bremer Animateurin Catrin Krause gebucht. Sie verwandelt ihre kleinen Besucher mit dermatologisch getesteten Profi-Schminkfarben und Glitzer-Tattoos in wilde Löwen, furchtlose Piraten, süße Feen oder schillernde Schmetterlinge. Das Angebot ist kostenlos.

Zahlreiche Imbiss- und Getränkestände auf der Einkaufsmeile komplettieren die große Auswahl der Sulinger Gastronomiebetriebe. Schmalzkuchen, Crêpes, Bratwurst, Pizza: Es werden keine Wünsche offen bleiben. Im Innenstadtbereich werben Vereine in eigener Sache.

Vereine zeigen ihr Repertoire

Mit dabei sind unter anderem der Mühlenverein und die Thunderbolt Cheerleaders. Auch die MSG Sulinger Land hat sich angekündigt: Ihre Mitglieder wollen auf dem Parkplatz Ranck Oldtimer-Fahrzeuge zeigen.

Die CDU ist mit einem Stand auf dem Neuen Markt vertreten: „Wir wollen passend zur Jahreszeit kleine Präsente an die Frühlingsfestbesucher verteilen“, heißt es in der Mitteilung des Stadtverbands.

Händler öffnen ihre Türen

+ Die Geschäfte locken mit Sonderaktionen in die City. © Archivfotos: Martina Kurth-Schumacher „Wir freuen uns, dass fast alle Sulinger Händler in der Innenstadt, aber auch Baumärkte, Möbelhäuser, Outlet-Stores und einige Autohäuser in den Gewerbegebieten im Westen und Osten der Stadt beim Frühlingsfest dabei sind“, sagte Philipp Leymann, Vorsitzender der „Initiative Sulingen“.

Die Betriebe haben sich individuell auf den verkaufsoffenen Sonntag eingestellt. Sie sorgen mit Aktionen und einem topaktuellen Warensortiment dafür, dass sich der Weg ins Mittelzentrum lohnt. Die Initiative setzt mit Fahrgeschäften und weiteren Angeboten für Kinder Highlights für die junge Generation.

Cheerleader laden zum Schnuppern ein

+ Die Thunderbold Cheerleader laden zum Schnuppern ein. © Archivfotos: Martina Kurth-Schumacher Sportlich geht es zu im Bereich der Kreissparkasse: Auf der Kreuzung Georgstraße/Lange Straße: werden die Thunderbold Cheerleaders, jüngster Spross des TuS Sulingen, den ganzen Nachmittag vor Ort sein. „Wir zeigen immer wieder Cheers und Stunts“, kündigte Head Coach Stefanie Kramer an.

Ein Bonbon für die Zuschauer: Wer sind traut, ist zum Schnuppertraining eingeladen und darf spontan kleine Elemente selbst ausprobieren. „Wir freuen uns immer über Nachwuchs“, erklärte Stefanie Kramer (Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren).

Mit dem Verkauf von Schlüsselanhängern möchten die Cheerleader die Reisekasse der „Flying Twister“ aufbessern. Und auf ihr aktuelles Projekt aufmerksam machen: Die fünfköpfige Gruppe hatte sich im Dezember 2016 bei der „German All Level Championship Nord“ in Hamburg als eines der besten europäischen Teams für den internationalen Wettbewerb in Orlando (Florida) qualifiziert.

Unter ihnen ist auch eine junge Sportlerin, die erst im letzten Jahr mit dem Training begonnen hatte. Im März 2018 reisen die „Flying Twister“ mit zwei Trainerinnen in die USA, zur Zeit läuft die Suche nach Sponsoren.

Kampfkünste am Froschbrunnen

+ Die Asia Sportsakademie zeigt ihre Kampfkünste. © Archivfotos: Martina Kurth-Schumacher Am Froschbrunnen nehmen um 15.30 Uhr kleine und große Kampfkünstler der Asia-Sportakademie Aufstellung. „Wir freuen uns, dass wir das Programm des Frühlingsfestes mitgestalten dürfen“, sagte Viktoria Nachtigall, Leiterin der Fachschule für traditionelle ostasiatische Kampfkünste.

Anfänger und Fortgeschrittene der Kinder- und Erwachsenen-Gruppen aus den Sparten Kung Fu, Tae Kwon Do und Thai Boxing zeigen einen bunten Querschnitt aus verschiedenen Bereichen der Selbstverteidigung, die Körperbeherrschung, Mut und Disziplin voraussetzt. Drei Sportler werden Ausschnitte aus ihrem XXL-Bruchtest-Programm präsentieren, mit dem sie bei den Haller Stadtmeisterschaften erste Plätze für Sulingen geholt haben.

mks