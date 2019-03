Frühlingsfest lockt in die City

Sulingen – Die Einwohner aus der Region hatten am Sonntag ein gemeinsames Ziel: die Innenstadt des Mittelzentrums. Das Frühlingsfest der Initiative Sulingen mit verkaufsoffenem Sonntag zog, an manchen Stellen der Langen Straße war kein Durchkommen, und auch die Geschäfte konnten sich über fehlende Kundschaft nicht beklagen.

Das Wetter spielte den Organisatoren in die Karten: Die Besucher genossen das frühlingshafte Ambiente und so mancher dehnte seinen Bummel länger aus, als ursprünglich geplant. Neben den zahlreichen Sitzplätzen im Außenbereich luden Aktionspunkte für Kinder zum Verweilen ein. Beliebt waren etwa Karussells, Hüpfburgen oder das Bungee-Trampolin. Die Jugendlichen suchten Nervenkitzel beim Bull-Riding, dessen Arena den ganzen Nachmittag dicht umlagert war. Der vermeintlich handzahme mechanische Stier „bockte“ nach einigen Runden, dreht sich wild um die eigene Achse und warf die Reiter gnadenlos ab – eine Gaudi für die Zuschauer.

Auf der „Meile des Ehrenamtes“ präsentierten sich unter anderem die Landfrauen, der Mühlenverein Labbus, der Ortsverband des Technischen Hilfswerks und der Heimatverein Sulingen. „Wir suchen Mitglieder, hoffen auch auf jüngere Unterstützer“, sagte Andreas Albers, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins. Interesse weckte das Gewinnspiel: Wer Fotos richtig zuordnete, hatte die Chance auf einen der drei attraktiven Gewinne. Mit den Passanten ins Gespräch kamen Mitglieder des THW, die anhand von Bildmaterial einen Eindruck ihrer Aufgaben vermittelten, über den Verkauf von Losen, unter ihnen Frank Schmalenberg. Er unterstrich: „Wir können Verstärkung gebrauchen – nicht nur im Jugendbereich.“

Ob Vereine oder Geschäftsleute: Aussteller mit Aktionen zum Mitmachen hatten am Ende den größten Erfolg zu verbuchen. Dazu gehörte auch das Seniorenhaus am Park, das sich nach der Übernahme durch die Tegeler Pflege- und Gesundheits-GmbH erstmals präsentierte. „Möglicherweise haben wir heute eine neue Mitarbeiterin gefunden“, sagte Pflegedienstleiterin Anna Schröder, die am Glücksrad ganz nebenbei Informationen über freie Heimplätze und offene Stellen vermitteln konnte.

„Fliegende Händler“ ergänzten das Angebot der Sulinger Geschäftswelt. Auf Empfehlung anderer Anbieter hatte sich Tanja Hüffmeier („Living Colours“) aus Bielefeld um einen Standplatz für den Verkauf von Hüten, Mandalas, Dreamcatchern und hochwertiger Oberbekleidung im Airbrush-Style beworben. „Mir gefällt es hier“, betonte sie: „Die Organisatoren sind nett, freundlich und flexibel, und mein Sortiment kommt an.“

Eine gefragte Adresse am Ende der Einkaufsmeile war die Kneipe „Zum Amtsschimmel“, wo das Duo „Limberg & Limberg“ aus Twistringen am Nachmittag aufspielte: Schon zu Beginn der Veranstaltung war es hier richtig voll – großer Bahnhof für Schimmel-Wirt Willi Bründl an seinem letzten Arbeitstag. Viele nutzten die Gelegenheit, sich persönlich von ihm zu verabschieden. Das Stammpublikum war sich einig: Mit seinem Weggang gehört ein Stück Sulinger Stadtgeschichte der Vergangenheit an. mks