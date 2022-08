Fröhlicher „tag des wir“ beim Inklusiven Wohnprojekt in Sulingen

+ © S. Wendt Der erste „tag des wir“ lockte zahlreiche Gäste. © S. Wendt

Sulingen – Ob der „tag des wir” künftig mal so ein fester Termin wird wie andere im Sulinger Kalender? Klaus würde es sich wünschen. Der Bewohner des Inklusiven Wohnprojektes der Lebenshilfe am Schwafördener Weg, auf dem Sommerfest gefragt, was er sich denn wünsche: „Noch mehr von diesen Festen.“ Vielleicht ein Winterfest? „Super. Gerne“, kommentieren weitere Mitbewohner, die sich sichtlich freuen, dass so viele Menschen ihrer Einladung gefolgt sind. Tatsächlich ist der Besuch schon bei der Eröffnung am Samstag so gut, weil mancher sich denkt: „Wenn die einladen, dann gucke ich da auch vorbei.“ Das Projekt kennen viele, aber noch nicht alle.

Mit dabei sind zudem Kollegen aus Institutionen und Vereinen, die sich mit Inklusion beschäftigen, ebenso Bürgermeister Patrick Bade und erfreulich viele andere Bürger des Mittelzentrums.

Eberhard breitet derweil die Arme aus, tanzt, lässt sich, beseelt von der Musik, treiben – der 72-Jährige wohnt hier zwar nicht, aber die Angebote, die beim Sommerfest geboten werden, findet er klasse.

Drrrrr: Ohne Pause wird am Glücksrad des Sozialverbandes Deutschland (Kreisverband) gedreht und nein, es gibt keine Nieten hier. Der SoVD (Ortsverband Sulingen) bringt sich an vielen Stellen ein, etwa beim Getränkeverkauf und in der Caféteria – in die wurde der Gemeinschaftsraum der Anlage umgewandelt. Kuchen, gebacken von einem Dutzend Freiwilliger, die Lisa Schmidt aus dem Kreis von SoVD und TuS-Handballern auf einer Liste eintragen konnte. Zu den Helfern gesellten sich ebenso Vertreter der Sulinger Tafel mit einem kleinen Flohmarkt. Für Herzhaftes gegen Hunger sorgen außerdem Andreas Maschmann und seine neue „Burger-Box“.

„Eine wirklich tolle Anlage“, kommentiert Birgit Sündermann nach ihrem furiosen Auftritt mit der „Drums Alive“-Inklusionsgruppe des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen. Das Drum-Angebot für geistig und körperlich behinderte Menschen ist ein Baustein, Inklusion im niedersächsischen Sport umzusetzen – und klingt mitreißend, 32 Grad Außentemperatur hin der her. Auch der heimische TuS hat Ideen rund um Inklusion und Sport. Seit Jahren schon gibt es die Inklusionsgruppe der Sparte Handball. Wer lieber Lust auf Fußball hat: Der Tus lädt für den 3. September von 10 bis 12 Uhr ein in den Sportpark. Und es war dann tatsächlich der Hitze geschuldet, dass nicht mehr Purzelbäume geschlagen wurden auf den ausgebreiteten Matten. Aber es geht da weiter: Die Lebenshilfe plant eine inklusive Judo-Gruppe, das erste Treffen findet am 29. August und dann immer montags von 17 bis 18.30 Uhr in der Tagesbildungsstätte statt.

Carsten Schlotmann, zuständig für die Sozialraum- und Netzwerkarbeit der Lebenshilfe, freut sich über die Resonanz: „Wir wussten nicht, was wir erwarten konnten und waren für alles zwischen 50 und 500 Besuchern gewappnet. Wir sind froh und dankbar für jegliche Unterstützung aller Beteiligten.“ Wenn nicht gerade Rainer Wölk und Uli Preuss mit einem Mix aus Folk und Oldies und eigenen Liedern mit speziellen Sulingen-Texten zum Lauschen im Schatten einladen, dreht Heike Schünemann als DJane auf – und bringt letztlich nicht nur Eberhard zum Tanzen. Das Gros der Gäste ist schon wieder auf dem Heimweg und die Gastgeber sind sich einig: „Jetzt fängt die Party erst richtig an.“