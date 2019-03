„Frischer Wind“ im Amtsgericht

Sulingen - Von Martina Kurth-schumacher. Seit dem ersten Februar verstärkt Susanne Hindahl das Team der „dreieinhalb“ Richter am Amtsgericht Sulingen. „Wir freuen uns über die kompetente neue Mitarbeiterin. Sie wird frischen Wind in unser Haus bringen“, unterstreicht Amtsgerichtsdirektorin Kirsten Grabowski.

Susanne Hindahl wirft nicht nur Fachwissen in die Waagschale, sondern auch ihre Persönlichkeit und eine langjährige Berufserfahrung. Dass sie das Dezernat Strafrecht übernehmen konnte, kam ihr entgegen: „Strafrecht ist genau mein Ding. Man muss sich auf viele unterschiedliche Menschen einstellen und entsprechend den richtigen Ton finden – das liegt mir.“

Im vergangenen Jahr hatte sie bereits in Teilzeit Aufgaben am Sulinger Amtsgericht wahrgenommen. Die enge und gute Zusammenarbeit in dem kleinen Team gefiel ihr so gut, dass sie sich nach der Pensionierung von Richterin Elke Hachmann auf die frei gewordene Stelle bewarb. Sie sei vom ersten Tag an nett aufgenommen worden, sagt sie im Rückblick auf die ersten vier Wochen ihrer Amtszeit am Standort Sulingen. „Die Zusammenarbeit wird hier großgeschrieben: unter den Kollegen, aber auch mit Institutionen wie dem Jugendamt oder der Bewährungshilfe.“ Der Vorteil der ländlichen Struktur sei, dass man manches auf dem kurzen Dienstweg erledigen könne, pflichtet ihr Kirsten Grabowski bei: „Die Kommunikation ist einfacher, weil man sich kennt.“

Susanne Hindahl stammt aus Schleswig-Holstein. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Hamburg absolvierte sie in Lübeck ihr Referendariat. Anschließend war die Juristin an der Schwurgerichtskammer in Stade und am Amtsgericht Otterndorf tätig, bis es sie aus privaten Gründen in die Region verschlug. Hier fand sie eine Anstellung an der Staatsanwaltschaft in Verden, in den letzten 16 Jahren war sie Strafrichterin am Amtsgericht in Nienburg. „Mit Sulingen habe ich schon immer geliebäugelt“, räumt die 48-Jährige ein. Sie lebe mit ihrer Familie im Kreis Nienburg, die Sulestadt sei jedoch schon seit langem Lebensmittelpunkt: Ihr Ehemann hat sich hier als Fachanwalt für Arbeitsrecht niedergelassen, ihr Sohn besucht das Gymnasium und spielt Fußball im Verein, sie selbst pflegt viele persönliche Kontakte in Sulingen und „umzu“. Am Amtsgericht wird Susanne Hindahl alle Jugend- und Erwachsenenstrafsachen sowie „fast alle“ Betreuungssachen übernehmen. Das Jugendstrafrecht sei für sie Neuland, auf diese Aufgabe freue sie sich besonders, betont sie: „Strafrecht ist schon im Studium mein Steckenpferd gewesen.“ Der menschliche Aspekt sei dabei ebenso interessant wie der juristische. So tief wie in den Großstädten werden die „Abgründe“ nicht sein, sagt die Strafrichterin schmunzelnd, aber dieses Defizit könne sie kompensieren: „Ich liebe Kriminalromane und Kriminalfilme.“