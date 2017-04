Freiwillige räumen auf

Mellinghausen - „Wir haben allerhand Müll gefunden, allerdings war es weniger als in den Vorjahren“, stellte Bürgermeister Günther Riedemann nach der Aktion „Saubere Landschaft“ fest, an der sich am Samstagmorgen 25 Einwohner der Gemeinde beteiligt hatten.

Der Blick in den von der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) bereitgestellten Container zeigte, dass sich der Frühjahrsputz trotz der insgesamt verbesserten Moral gelohnt hat. Neben größeren Mengen an Bauholz und Hausmüll hatte der Aufräum-Trupp vor allem Flaschen und Verpackungsmaterial gefunden – Hinterlassenschaften, die „unverbesserliche Mitmenschen“ (O-Ton Günther Riedemann) in der Landschaft entsorgt hatten.

Der zweijährige Jaden, jüngster Teilnehmer der Aktion, war mit seinem Papa im Biotop Mellinghausen unterwegs. Er habe ein Paar Handschuhe gefunden, erzählte er stolz.

+ Positiv: Weniger Müll als in den Vorjahren kam am Ende der Aktion im Container der AWG zusammen.

Die Gruppen waren von den Feuerwehrhäusern Brake und Ohlendorf und vom Sportplatz in Mellinghausen aus ausgeschwärmt. Bürgermeister Günther Riedemann bedankte sich bei den Sammlern im Anschluss in der Schützenhalle mit Erfrischungsgetränken und einem Imbiss. Unterstützung gab es von den Damen des DRK-Ortsvereins. Sie servierten Würstchen und Kartoffelsalat. Motivation für die junge Generation: Sie erhielten kleine Geschenke von der AWG, die die Aktion initiiert hatte.

