Freies Netz von Kirche bis Kreisel

AG Wohlfühlstadt und Initiative Sulingen schließen Lücken im W-Lan-Zugang

+ Freuen sich über den „Lückenschluss“ beim freien W-Lan-Internetzugang für Passanten an der Langen Straße: Markus Liebs (links) und „Initiative“-Vorsitzender Philipp Leymann von der Arbeitsgemeinschaft Wohlfühlstadt. Foto: Behling

Sulingen – Stichprobe am Samstagvormittag am Froschbrunnen: Das Smartphone wird bei der Suche nach W-Lan-Zugängen sofort fündig, „nordwest.freifunk.net“ taucht in der Liste auf. Einfach anklicken – und man ist „drin“. „Das Netz ist fertig und läuft. Pünktlichst zum Frühlingsfest“, stellt Philipp Leymann fest: Der Vorsitzende der „Initiative Sulingen“ und Markus Liebs, beide in der Arbeitsgemeinschaft Wohlfühlstadt im Bürgerbeteiligungsprozess „Wir sind Sulingen 2.029“ aktiv, freuen sich über den Lückenschluss beim kostenlosen Internetzugang an der Langen Straße im Bereich zwischen der Kirchenkreuzung und dem Verkehrskreisel.