Baptistengemeinde Sulingen: Die Verkündigung steht im Vordergrund

Von: Harald Bartels

Auf 75 Jahre Baptistengemeinde blicken Albert Lichtenberg, Wilhelm Jerke, Robert Staudinger, Alexander Bugaenko und Volker Klüche zurück (von links). © Bartels

Sulingen – Auf einen besonderen „Geburtstag“ kann die Freie evangelische Baptistengemeinde Sulingen in diesen Wochen zurückblicken: Sie besteht seit 75 Jahren.

Entstanden sei sie 1947 durch Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten wie Ostpreußen, Schlesien, blickt Albert Lichtenberg zurück. Er bildet seit gut zwei Jahren zusammen mit Wilhelm Jerke, Robert Staudinger, Volker Klüche und Alexander Bugaenko den Gemeindevorstand, den sogenannten Brüderrat. Zu den Mitbegründern habe auch Werner Kling gehört, Sulinger Ehrenbürgermeister und langjähriger Leiter der Gemeinde, und der Pastor sei damals mit dem Fahrrad aus Bremen angereist.

Eine erste Heimstatt für eigene Veranstaltungen fand die Gemeinde im Saal des Gemeindehauses der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde an der Lindenstraße. In Groß Lessen und Siedenburg habe es unter anderem eigene Kreise gegeben, sagt Lichtenberg, doch weil in den fünfziger Jahren viele Geschwister nach Kanada auswanderten, seien diese verschwunden und die Sulinger Gemeinde schrumpfte, weswegen sie ab 1957 zu Nienburg gehörte.

Neue Räume fanden die Baptisten 1964 in einer früheren Tischlerei an der Südstraße, 1982 bezog man Räumlichkeiten im Untergeschoss der Grundschulsporthalle am Amselweg. Seit 1998 verfügt die Gemeinde über eigene Räume: Damals gelang es, an der Königsberger Straße einen früheren Supermarkt zu erwerben, der bereits längere Zeit leer gestanden hatte. Mit viel Eigenleistung wurde das Gebäude renoviert und für die eigenen Zwecke umgebaut, und kurz darauf konnten auch die angrenzenden Räume erworben werden, in denen bis dahin eine Zweigstelle der Volksbank untergebracht war.

Die Größe der Gemeinde war in den Jahren starken Schwankungen unterworfen, sagt Volker Klüche. Zeitweise habe es nur drei oder vier Teilnehmer bei den wöchentlichen Bibelstunden gegeben, weswegen Anfang der neunziger Jahre sogar überlegt worden sei, vollständig in der Nienburger Gemeinde aufzugehen. „Das Wichtigste für uns ist nicht, dass es eine Baptistengemeinde gibt, sondern dass das Evangelium verkündigt wird“, betont Albert Lichtenberg. Deswegen fänden die Veranstaltungen auch für wenige Menschen statt. „Es hat sich bewährt, dass bei uns auch Laien verkündigen“, bekräftigt Klüche. Dabei orientiere man sich am Apostel Paulus, der auch seinem gewohnten Beruf weiter nachgegangen sei.

Zum Zusammenschluss mit den Nienburger Geschwistern kam es jedoch nicht, stattdessen ist die Gemeinde seit 1995 eigenständig, denn: „Mit den neuen Geschwistern aus der ehemaligen Sowjetunion kam wieder ,Leben in die Bude‘ “, erläutert Klüche. Derzeit kämen zu den Gottesdiensten neben den rund 40 Geschwistern auch jeweils um die 20 Gäste, bei besonderen Anlässen wie Taufen oder dem Erntedankgottesdienst auch mehr. Bei den Bibelstunden habe man jeweils 20 bis 30 Teilnehmer.

Wegen Corona seien viele Aktivitäten heruntergefahren worden, stellt Wilhelm Jerke fest, und die Suppenküche habe wegen der Hygieneauflagen in dieser Zeit eingestellt werden müssen. „Jetzt versuchen wir aber, das Gemeindeleben wieder ,hochzufahren‘.“ So gebe es wieder ein gemeinsames Essen einmal im Monat. Nach dem Gottesdienst, der von einer zeitgleichen Kinderstunde begleitet werde, gebe es ein Stehcafé, und einmal im Monat biete man samstags auf dem „Neuen Markt“ einen Büchertisch an. Dabei komme man mit vielen Menschen ins Gespräch, und vieles laufe über die persönliche Ansprache und die Internetseite der Gemeinde, „deswegen legen wir nicht so viel Wert darauf, öffentliche Ankündigungen zu machen.“ Die Allianzgebetswochen Anfang Januar, ursprünglich gemeinsam mit der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Sulingen ins Leben gerufen, führe man weiter und bete um Segen für die Menschen und die Sulinger Institutionen. Außerdem sei man seit mehr als 20 Jahren im November Sammelstelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Momentan sei die Gemeinde vielfach damit beschäftigt, die Menschen aus der Ukraine zu unterstützen, die vor dem russischen Angriff auf ihr Land geflüchtet sind. „Wir wollen das mit dem Wort Gottes betrachten“, stellt Jerke klar. So leiste man Hilfe im Alltag, etwa bei Fahrten zu ärztlichen Untersuchungen, und Bugaenko habe anfangs eigene Gottesdienste in russischer Sprache für die Geflüchteten gehalten. Inzwischen hätten sie aber bereits so viel Deutsch gelernt, dass sie am regulären Gottesdienst teilnehmen und sich Bibelstellen oder Lieder von Google auf dem Smartphone übersetzen lassen.

Vor diesen Entwicklungen sind Überlegungen zu Jubiläumsfeierlichkeiten in den Hintergrund gerückt. Gab es vor 25 Jahren neben einem Festgottesdienst mehrere musikalische Veranstaltungen, steht bisher nur fest, dass der Geburtstag am Wochenende um den 22. Januar 2023 begangen werden soll; alle weiteren Details müssen noch festgelegt werden.