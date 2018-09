Freibadsaison im Sulinger Land klingt aus

Sulinger Land - Die Freibadsaison im Sulinger Land nähert sich dem Ende.

Am morgigen Sonntag, 2. September, ist das Naturfreibad in Kirchdorf letztmalig in diesem Jahr geöffnet, von 10 bis 19 Uhr. Das Freibad Barenburg ist ebenfalls nur noch an diesem Wochenende regulär geöffnet (8 bis 20 Uhr, Öffnungszeiten bei schlechtem Wetter sind unter Tel. 0 42 73 /12 76 zu erfragen).

Allerdings, da dürfen sich die treuen Fans dieses speziellen Angebotes freuen: Das Abendschwimmen gibt es auch in diesem Jahr. Für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 4., 5. und 6. September, steht das Team für diese besondere Saisonverlängerung bereit. Geöffnet ist dann allein das Schwimmerbecken, in der Zeit von 18 bis 21 Uhr (Einlass bis 20.30 Uhr). Fackeln werden, wie in den Vorjahren, das Areal erleuchten, Musik gibt es auch und gegrillt wird ebenso an diesen drei Abenden.

Freibad Siedenburg am Wochenende noch offen

„Aufgrund der andauernden guten Wetterlage bleibt das Freibad Siedenburg bis einschließlich Dienstag, 4. September, geöffnet“, heißt es hingegen aus dem Rathaus im Flecken. Allein die Öffnungszeiten werden reduziert, auf 14 bis 19 Uhr. Anschließend bereitet Schwimmmeister Christian Fortkamp das Hallenbad in Borstel vor, dessen Eröffnung ist für den 15. Oktober geplant.

Das Sulinger Freizeitbad öffnet ab dem kommenden Montag, 3. September, wochentags eine halbe Stunde später, nämlich um 6.30 Uhr – „aufgrund der morgendlichen Dunkelheit“, teilt Bäderbetriebsleiter Bernhard Ehrich mit. Die Saison der Einrichtung am Promenadenweg endet mit dem letzten Öffnungstag am Sonntag, 16. September, die des Sulinger Hallenbades beginnt am Montag, 1. Oktober.

sis