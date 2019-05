17 Fohlen vor fachkundigem Publikum

Neuenkirchen/Sulingen – „25 Züchter trafen sich am Samstag bei bestem Wetter zur Fohlenrundfahrt auf dem Hof der Familie Söhl in Neuenkirchen“, teilt Anja Böhne für den ausrichtenden Pferdezuchtverein Sulingen mit. „Vorsitzender Heiner Söhl begrüßte sie und den für die Beurteilung der Fohlen eingeladenen Richter Hartmut Kettelhodt.“ Der habe gleich vor Ort das erste Fohlen begutachten können, anschließend fuhr die Gruppe mit dem Bus zu sechs weiteren Zuchthöfen, „auf denen dem fachkundigen Publikum weitere 16 Fohlen präsentiert wurden. Kettelhodt machte sich hier ein Bild von den Fohlen und kommentierte seine Eindrücke bereits für die Teilnehmer.“

Ein besonderes Highlight erwartete die Anwesenden auf dem Hof von Frank Hake: „Als er sein Fohlen aus dem Stall holen wollte, hatte eine weitere Stute in der Zwischenzeit ein gesundes Fohlen zur Welt gebracht. Die Anwesenden konnten so Zeuge der ersten Stehversuche des kleinen Hengstes werden.“

Auf dem Hof Söhl gab es Bratwurst und Getränke zum gemütlichen Ausklang – und die Prämierung der Fohlen in den Kategorien dressur- und springbetont: „Hartmut Kettelhodt lobte das Format für die Vorführung, da so mehrere Fohlen eines Hofes gezeigt werden, wo sonst auf auswärtigen Veranstaltungen nur einzelne ausgewählt würden. Am besten präsentierte sich an diesem Tag ein von Ludger Hüls gezogener Springhengst von Hickstead White aus einer Colestus-Classiker-Mutter: Der erst elf Tage alte Hengst kam mit schöner Linie und gut getragenem Hals daher. Seine gute Muskelstellung und Balance konnten voll überzeugen“, berichtet Anja Böhne. „In der weiteren Rangierung konnten die von Klaus Lahmeyer präsentierte Fuchsstute von Colman aus einer Heraldik-xx-Graf-Lehndorff-Mutter, der von Wilhelm Leymann gezogene dunkelbraune Hengst von Stakkato aus einer Drosselklang-II-Grannus-Mutter und ein weiteres Stutfohlen aus seinem Stall von Grey Top aus einer Forsyth-Drosselklang-II-Mutter überzeugen.“

Bei den dressurbetonten Tieren übernahm Heiner Söhls Hengstfohlen von Livaldon aus einer Don-Crusador-Weltmeyer-Mutter die Führung: „Der gut angelegte Rappe mit großen Partien kam ganz elastisch und gut unter den Schwerpunkt tretend daher.“ Es folgten ein von Frank Hake gezogener Hengst von Finnigan aus einer Don-Crusador-Weltmeyer-Mutter, ein von Andreas Chinigo und Volker Eickhoff präsentierter Rapphengst von Vitalis aus einer Sarkozy-De-Niro-Mutter sowie die eine von Hergen Cordes vorgestellte Rappstute von Da Costa aus einer Floriscount-Worldly-Mutter.