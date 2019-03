Flutlicht, Bewässerung und Mähroboter für Sportplatz

SV Lessen: 85 000-Euro-Projekt / Kreissparkasse unterstützt

+ In das Sportplatz-Projekt des SV Lessen fließt auch die Zuwendung in Höhe von 2 500 Euro aus dem Zweckertrag von „Sparen+Gewinnen“, die Tim Rehburg (Mitte) Vorsitzendem Lars Fischer (rechts) und dessen Stellvertreter Thomas Post überreichte. Foto: Behling

Groß Lessen – Mit dem demografischen Wandel ist auch die Vereinswelt konfrontiert – beim Sportverein Lessen hat man sich darüber intensiv Gedanken gemacht und eine Strategie entwickelt, zu der eine Investition von insgesamt rund 85 000 Euro in die Infrastruktur der (auch von der Grundschule genutzten) Sportplätze in Groß Lessen gehört: „Der ,neue‘ Fußballplatz mit dem angrenzenden Kleinspielfeld bekommt eine Flutlichtanlage, ein Bewässerungssystem und einen Mähroboter“, erläutert SV-Vorsitzender Lars Fischer. Dadurch reduziere sich der Aufwand der Ehrenamtlichen für die Platzpflege – Fischer erinnert an die Zeit, die im extrem trockenen Sommer 2018 in die Bewässerung des Rasens investiert wurde, zweiter Vorsitzender Thomas Post ergänzt, dass es auch Platzwart Werner Delfs zu entlasten gelte, „er wird 80.“ Hinzu kommt, dass weniger Fußballteams am Spielbetrieb teilnehmen, „ab dem Jugendalter geht es rapide bergab“, formuliert es Fischer, „auch aufgrund der dann steigenden schulischen Anforderungen.“ Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen bestehen – auf deren Anlagen sich dann das Training verteilt. Also: „Aus zweieinhalb machen wir anderthalb Sportplätze“, so Fischer. „Am alten Sportplatz wird die marode Flutlichtanlage abgebaut, das Gelände geht an die Stadt Sulingen, die hier mittelfristig Bauplätze schaffen könnte, die können wir in Groß Lessen gut gebrauchen.“ Der Wunsch ist, das Projekt bis zum Saisonbeginn im August realisiert zu haben.