Flurbereinigung Sulinger Moor in den Startlöchern

Heinrich Dammeier, Mitarbeiter der Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, stellte am Montag vor nahezu 100 Zuhörern die Planungen des Verfahrens vor.

Sulingen - Konrad Wolf von der Ortsgruppe Sulingen des Naturschutzbundes Deutschland wirkte am Ende des Abends sichtlich zufrieden. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser kündigten während der Informationsveranstaltung an, schon „in den nächsten Tagen“ die Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens Sulinger Moor anordnen zu wollen. Ziel des Verfahrens: Neben dem Ausbau eines zehn Kilometer messenden Wegenetzes primär die ökologische Aufwertung des Sulinger Moores mit dem Schwerpunkt der Wiedervernässung.

Wolf war Mitarbeiter des Arbeitskreises, der in den vergangenen 18 Monaten das Verfahren vorbereitet hatte. „Da hat es Konsens gegeben über die Maßnahmen“, erklärte der Nabu-Vertreter Montag im Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen. „Ich hoffe, dass die Ideen und Vorhaben dann auch von der noch zu bildenden Teilnehmergemeinschaft mitgetragen wird.“

Im Nabu-Fokus liegt dabei der südliche Kernbereich des insgesamt rund 450 Hektar großen Moores südöstlich von Coldewey.

Das Verfahrensgebiet und das Flurbereinigungsverfahren selbst, das vom Land Niedersachsen bereits bewilligt ist (wir berichteten), stellten Montagabend vor knapp 100 Zuhörern Olaf Stührmann und Heinrich Dammeier vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser vor.

Abgegrenzt wird der in der Summe 900 Hektar umfassende Bereich laut Dammeier im Norden durch die Ortslage Lindern, Coldewey und Brünhausen. „Dann kommen wir auf der Ostseite am Postdamm wieder runter und parallel zum Brünhäuser Graben im Sulinger Bruch an den Hofstellen entlang, parallel zur ehemaligen Kreisstraße, bis zur Bruchstraße, die von Lindern nach Süden führt. Da schließt sich der Kreis.“

Neben der Flächenzusammenlegung habe sich der Arbeitskreis intensiv mit dem Ausbau und der Anpassung des Wegenetzes beschäftigt. Dammeier: „Das Konzept umfasst zehn Kilometer auszubauende Wege; vier Kilometer mit einer bituminösen Befestigung und sechs Kilometer in Schotterbauweise.“

In der Summe fließen laut Mitteilung der Mitarbeiter der Landesbehörde 1,2 Millionen Euro in das Verfahren; eine Million Euro allein für den Wegebau. 900. 000 Euro investieren Europäische Union, Land und Bund. „300. 000 Euro müssen von vor Ort bezahlt werden“, erklärte Dammeier. „In diesem Fall hat sich die Stadt Sulingen bereit erklärt, die volle Summe zu übernehmen.“

Das Projekt Wiedervernässung ordnen Olaf Stührmann und Heinrich Dammeier in die Kategorie „Maßnahmen Dritter zur Erreichung eines ökologischen Mehrwertes“ ein. „Die Kosten dafür werden nicht von den Grundstückseigentümern, sondern von den Projektträgern übernommen; zu 100 Prozent.“

Mehrwert für alle Beteiligten sei, dass alle Maßnahmen unter Federführung der Flurbereinigungsgremien konzipiert werden. Grundlage für ein noch im Detail zu formulierendes Konzept könnten die Ergebnisse der Untersuchungen der Mitarbeiter des Planungsbüros „agnl“ werden, die Heinrich Dammeier am Montag in Auszügen vorstellte. Die „agnl“ ist ein eigenständiger Geschäftsbetrieb des Bundes für Umwelt und Naturschutz.

„Alles ist am Ende von der Flächenverfügbarkeit abhängig“, sagte der Landesbedienstete. Er sprach mit Blick auf die Vielzahl der Grundeigentümer im Moorbereich von einem „Flickenteppich“. Die Flurbereinigung biete die Chance, diese „Flicken“ zu arrondieren.

Moderiert wird das Verfahren von dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, die die Eigentümer der Grundstücke im Verfahrensgebiet noch in diesem Jahr wählen sollen.

Der Hintergrund

Vor nahezu sechs Jahren hatte die Nabu-Ortsgruppe Sulingen erstmals laut über das Projekt Wiedervernässung nachgedacht. Grundlage der Überlegungen war ein Gutachten, das die Stadt Sulingen 2006 in Auftrag gegeben hatte, um Möglichkeiten einer Renaturierung der Moorflächen südlich von Lindern zu prüfen. Die Ortsgruppe hat inzwischen mit Unterstützung des Nabu Deutschland Flächen im Moor aufgekauft.

Mitte Mai dieses Jahres hatte Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Barbara Otte-Kinast die Aufnahme des Vorhabens in die Fortschreibung des Flurbereinigungsprogrammes 2018 des Landes Niedersachsen bescheinigt.

In dem Arbeitskreis, der auf Initiative der Mitarbeiter der Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser gebildet worden war, arbeiteten neben Vertretern des Ortsrates und der Grundstückseigentümer auch welche der Stadt Sulingen, des Landkreises sowie von Interessenverbänden mit. Von den etwa 450 Hektar des Sulinger Moores befinden sich aktuell etwa 100 im Besitz der Stadt beziehungsweise von gemeinnützigen Einrichtungen; allerdings überwiegend in Streulagen.

- oti