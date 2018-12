Angehende Landwirte suchen im Sulinger E-Center den Dialog mit den Verbrauchern

Stellten sich am Freitag im E-Center den Fragen der Verbraucher: die Auszubildenden zum Landwirt Jannik Otto-Knapp, Max von Cramer und Bastian Twietmeyer (von rechts).

Sulingen - Jakob Mahler ist Auszubildender zum Landwirt, im dritten Ausbildungsjahr: Den Freitagnachmittag hatte er sich, wie weitere Auszubildende seines Jahrgangs auch, frei genommen.

Im E-Center der Familie Steen im Herzen der Sulinger Innenstadt, sprachen der angehende Landwirt und seine Berufskollegen mit Kunden über die Landwirtschaft im Allgemeinen – und die Herkunft von Fleisch- und Milchprodukten im Speziellen. Ihr Ziel: Das Aufräumen mit Vorurteilen gegenüber der Landwirtschaft.

„Die Idee haben wir im Politik-Unterricht entwickelt“, sagt Jannik Otto-Knapp, wie Jakob Mahler Auszubildender zum Landwirt im dritten Ausbildungsjahr. Im Klassenverband habe man überlegt, wie man den Unterricht möglichst sinnvoll gestalte. Verständigt habe man sich auf den Aufbau einer Instagram-Seite, den Besuch in Schulen – und eben den direkten Dialog mit dem Verbraucher an Informationsständen.

„Wir wollen für Transparenz sorgen“, sagt Jannik Otto-Knapp.

Positioniert hatten sich die angehenden Landwirte im Eingangsbereich des E-Centers, im Bereich der Milchprodukte – und an der Fleischtheke. Mit der Resonanz sind sie zufrieden. „Die Leute sind sehr offen. Man kommt schnell ins Gespräch“, sagt Jakob Mahler. „Es macht Spaß; vor allem, wenn man die ersten Gespräche geführt hat.“

Wissensdurst größer als erwartet

Die Fragen, die die Kunden hätten, seien so vielfältig wie die Landwirtschaft selbst. Mahler, der sich an der Fleischtheke positioniert hatte, versuchte, im Dialog mit den Verbrauchern auch das Thema Schwein aufzugreifen. „Wir sprechen über die Aufzucht von Schweinen, die Haltung – und nicht zuletzt die Bedingungen, unter denen Landwirte arbeiten.“

Der Wissensdurst der Gesprächspartner sei größer als erwartet: „Gefragt wird, was alles vom Schwein vermarktet wird“, erklärt Mahler: „Etwa die Ohren, zum Teil auch nach Asien, die Knochen für Seife.“

Andere fragen nach den Unterschieden von „Bio“ und der konventionellen Haltung von Schweinen.

Jakob Mahlers Fazit des Nachmittags an der Verbraucherfront: „Ich glaube, dass es wichtig ist, in den direkten Kontakt mit einzutreten. Nur so kann man tatsächlich auch mit Vorurteilen gegenüber der Landwirtschaft aufräumen.“

oti

Kommentar: Jung, frech, frisch - äußerst motiviert

Von Carsten Schlotmann.

Transparenz schaffen – Ziel der Landwirtschaft im Allgemeinen, der lokal agierenden Landvolk-Kreisverbände im Speziellen. Aufklärungsarbeit ist wichtig. Nicht umsonst investiert die Europäische Union im Schulterschluss mit den Ländern nicht unwesentlich in unterschiedlichste Projekte, um Informations- und Bildungsangebote über Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung zu stützen.

Das Projekt, das die Auszubildenden zum Landwirt im dritten Ausbildungsjahr während ihres Politik-Unterrichtes am Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup initiierten, ist von anderem Kaliber. Jung, frech, frisch präsentierten die (ausnahmslos) jungen Herren am Freitag im E-Center ihren (zukünftigen) Berufsstand und wurden nicht müde, in den direkten Dialog mit dem Verbraucher einzutreten.

Dass das Ansinnen der Informationskampagne in den Reihen des Berufsnachwuchses entstand, spricht für die Auszubildenden. Jung, frech, frisch – und äußerst engagiert: Stehen die Azubis, die sich Freitag im E-Center platzierten, für eine ganze Generation, muss sich die Landwirtschaft nicht sorgen, auch in Zukunft weiter Gehör zu finden.