Firmenleitung stellt sich neu auf

Sulingen – „Um die Marke ,Lloyd‘ noch besser auf das veränderte Verhalten der Endverbraucher auszurichten und den Herausforderungen des internationalen Schuh- und Textilhandels zukünftig noch schneller gerecht werden zu können, wird sich das Team in der Sulinger Zentrale neu aufstellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lloyd Shoes GmbH. Andreas Schaller werde als Sprecher der Geschäftsführung die strategische Unternehmensentwicklung lenken. Bereits seit 1989 leitet Schaller die Bereiche Vertrieb und Marketing des Schuhherstellers, seit Anfang 2007 verantwortet er diese auch innerhalb der Geschäftsführung. Künftig werde er sich zudem verstärkt um das globale Brandmanagement und die Produktentwicklung von kümmern sowie den Ausbau der Bereiche Damenschuhe und Accessoires vorantreiben.

Jörg Wetzel, der seit März 2016 der Geschäftsführung angehört und die Bereiche Finanzen/Controlling, Personal und IT betreut, wird laut Mitteilung des Unternehmens zusätzlich die Verantwortung für die Logistik und den Bereich E-Commerce übernehmen: „Wetzel, der neben seiner kaufmännischen Expertise auch umfangreiche berufliche Vorkenntnisse im E-Commerce in das Unternehmen eingebracht hat, wird die Erfüllung der Konsumentenbedürfnisse bereichsübergreifend in den Vordergrund stellen.“

Poul Haugaard Petersen werde sich auf die Führung der Lloyd eigenen Produktionsstätten konzentrieren und dabei verstärkt technische Innovationen im Produkt- und Fabrikationsbereich sowie die Optimierung der internationalen Einkaufs- und Beschaffungsstruktur vorantreiben: „Die vor dem Hintergrund der sich signifikant verändernden Markterfordernisse notwendigen hocheffizienten und flexiblen Beschaffungs- und Produktionsprozesse sollen so noch weiter optimiert werden.“ „Wir haben vollstes Vertrauen in das gesamte Führungsteam von Lloyd, die großen Chancen des Marktes zu nutzen und in Zukunft weltweit viele neue Fans für die Marke zu gewinnen“, wird Andreas Wortmann, CEO des Mutterkonzerns „ara AG“, zitiert.

Das Unternehmen in Zahlen

Lloyd Shoes beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 1 792 Mitarbeiter, davon 715 in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2018 verbuchte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von rund 130 Millionen Euro. Die 1888 in Bremen gegründete Firma vertreibt ihre Produkte in mehr als 56 Ländern an derzeit etwa 3 350 Verkaufspunkten. International finden Konsumenten Lloyd Concept Stores in Städten wie Peking, Kopenhagen oder Budapest (Quelle: Lloyd Shoes GmbH).