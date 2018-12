Finanzausschuss setzt Rotstift an

Sulingen - Mit den Teilhaushalten „Büro des Bürgermeisters“, „Allgemeines“, „Finanzen“ sowie dem Produkt „Brandschutz“ im Haushaltsplanentwurf 2019 befassten sich am Montagabend die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen des Sulinger Stadtrates. Erst am Mittag hatte die SPD-Fraktion per E-Mail Anträge zu einzelnen Ausgabeposten verschickt – beziehungsweise „Diskussionsansätze“, wie Bürgermeister Dirk Rauschkolb sie interpretierte. Es erhob sich kein Widerspruch dagegen, diese in der Beratung aufzugreifen, allerdings schrieb Hermann Schröder (Die Grünen) der SPD ins Stammbuch: „Wieder einen halben Tag vorher – wenn einem ein Antrag wichtig ist, sollte man ihn frühzeitig stellen, damit die anderen Fraktionen darüber beraten können.“

Dennoch schloss Schröder sich der Kritik daran an, dass im Haushaltsentwurf für die Einweihung der Skulptur „Mensch“ 10 000 Euro eingestellt sind. Das Werk des Künstlers Werner Sünkenberg wird nach Auskunft von Bürgermeister Rauschkolb voraussichtlich in den Osterferien vom Sportpark an den neuen Standort in der Mitte des Kreisverkehrs in der Innenstadt versetzt. Schröder: „Die Skulptur steht schon etwas länger in Sulingen, ich weiß nicht, ob sie noch einmal eingeweiht werden muss.“ Seine Idee sei, dass die Mitglieder der Arbeitsgruppe sie nach dem Umzug für ein Foto auf Fahrrädern umrunden. Dirk Rauschkolb sprach sich dafür aus, die Umsetzung der Idee der Arbeitsgruppe „Tapetenwechsel“ im Bürgerbeteiligungsprozess „Wir sind Sulingen 2.029“ würdig zu begleiten – „ob das 10 000 Euro kostet, ist eine andere Geschichte. Ich bin gar nicht so sicher, ob die Mehrheit der Bürger für das Projekt ist. Und der Bürger wird es auch nicht schön finden, wenn wir die Skulptur mit riesen Tamtam einweihen.“ Werner Sünkenberg schwebe eine aufwendige Lichtinstallation in dem Bereich der Altstadt vor, erläuterte Wirtschaftsförderer Martin Koenen den Hintergrund der Summe. „Wir glauben, dass man das dem Bürger schlecht vermitteln kann“, stellte Mario Pschunder seitens der CDU-Fraktion fest, wie er verwies auch Dörte Knake darauf, dass die kostenaufwendige Umsetzung der Skulptur in der Bevölkerung umstritten ist.

Andreas Albers zeigte sich erfreut über die breite Unterstützung des Ansinnens seiner Fraktion: Die Ausschussmitglieder empfahlen einstimmig, die Ausgaben für die Skulpturen-Einweihung aus dem Haushaltsplan zu streichen. Und ebenso den Ansatz von 20 000 Euro für einen Hochzeitspavillon im Bürgerhausgarten. Gegen den spreche sich auch die CDU-Fraktion aus: „Es gibt genug Möglichkeiten, um zu heiraten“, stellte Mario Pschunder fest. Etwa die Windmühle in Labbus, ergänzte Dörte Knake. Hermann Schröder: „Unser Trauzimmer in der Alten Bürgermeisterei ist schön, wer es ,noch besonderer‘ will, kann in die Mühle gehen.“ Andreas Albers monierte zudem, dass es zu dem Vorhaben, das seitens des Standesamtes angemeldet worden war, keine genaueren Angaben gibt. Was Dirk Rauschkolb nachvollziehen konnte, „hier keine Skizze oder Ähnliches zu haben, wirft natürlich Fragen auf.“ Die 20 000 Euro bezögen sich nicht allein auf den Pavillon, erläuterte Kämmerer Andreas Nordloh, sondern auch um das „Drumherum für ein vernünftiges Ambiente, Stehtische mit Hussen zum Beispiel.“ - ab