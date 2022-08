„Filmpalast“ Sulingen: Mehr Komfort beim Kinovergnügen

Von: Harald Bartels

Die ersten Sitzreihen im „Movie“ hat Inhaber Holger Glandorf bereits entfernen lassen. © Bartels

Sulingen – Mehr Komfort beim Kinovergnügen – das ist das Ziel von Holger Glandorf, Inhaber des „Filmpalast“ in Sulingen. Dafür lässt er die beiden Säle „Movie“ und „Hollywood“ umbauen.

Dass sich etwas tut, konnten die Besucher bereits in den vergangenen Wochen sehen: Im „Movie“ fehlen bereits die ersten Sitzreihen. Im ganzen Saal soll, ebenso wie nebenan im „Hollywood“, die Bestuhlung ersetzt werden. Die neuen Sitze sind nicht nur breiter als das bisherige Mobiliar, sondern ihr Bezug aus Kunstleder macht sie hygienischer. Weil Tische und Getränkehalter dann seitlich angebracht sind, wächst auch der Abstand zwischen den einzelnen Sitzen. Zudem gibt es künftig keine Klappsitze mehr, sondern die Sitzfläche ist fest montiert. Derart ausgestattet hat Glandorf bereits seinen „Filmpalast am Hafen“ in Nienburg, und das werde gut angenommen. Im Zuge des Austauschs werden zudem Bodenbeläge, Beleuchtung und Wandbespannung modernisiert.

Im „Hollywood“ entfällt darüber hinaus die Theke am hinteren Ende des Saals. An ihrer Stelle entsteht, wie im Saal „Oscar“ ein Podest, das 19 Logenplätze bietet. Dort finden Sessel mit Fußstütze Platz, deren Lehne sich mittels Elektroantrieb nach hinten fahren lässt, und ein Tisch kann vor den Körper geklappt werden. „Das ist wie ein guter Fernsehsessel“, sagt Glandorf, „das wird das Highlight.“

Die Theke im „Movie“ verschwindet künftig hinter einem Vorhang. © Bartels

Damit verbunden ist der Abschied von einer Tradition im „Filmpalast“, denn es wird keinen Service am Platz mehr geben. Bei der Eröffnung 1992 sei das ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, erinnert sich der Inhaber, und bei jeder Vorstellung habe es drei Servicekräfte im Saal gegeben. Vor zehn Jahren allerdings sei bereits eingeführt worden, dass die Gäste Getränke und Snacks im Foyer kaufen können, und es habe deswegen keine Beanstandung gegeben. „Es ist ein Zeichen der Zeit“, stellt Glandorf fest, „aber dafür gibt es jetzt mehr Komfort.“ Die Zahl der Plätze sinkt damit im „Hollywood“ von 139 auf 100 und im „Movie“ von 110 auf 80.

Für den Umbau bleiben die beiden Säle vom 5. bis 29. September geschlossen; Vorstellungen gibt es in dieser Zeit ausschließlich im „Oscar“. Am 30. September stehen alle drei Säle wieder zur Verfügung, um dann die Filme „Ticket ins Paradies“, „Die Schule der magischen Tiere 2“ und „Tausend Zeilen“ zu zeigen. Die Eintrittspreise würden trotz Modernisierung unverändert bleiben, betont Glandorf, einzig für die Logenplätze werde es einen Aufschlag geben.

Auch die Sessel aus dem Saal „Hollywood“ werden ersetzt. © Bartels

Insgesamt veranschlagt Glandorf für die Maßnahmen eine Investition von rund 150 000 Euro. In Planung sei das schon länger gewesen, denn beim Austausch der Bestuhlung im „Hollywood“ vor acht Jahren sei durch die höheren Rückenlehnen die Sicht für die hinteren Reihen eingeschränkt worden. Umsetzen könne man die Pläne aber erst jetzt dank eines großzügigen Förderprogramms – „dafür sind wir sehr dankbar.“

Wer sich noch einige der alten Stühle sichern möchte, kann sich bis Sonntag, 4. September, 17 Uhr im „Filmpalast“ melden, entweder per E-Mail (info@filmpalast-sulingen.de) oder über das Kontaktformular auf der Internetseite. Die Stühle werden paarweise zum Preis von 45 Euro abgegeben – „bei größeren Mengen wird es günstiger“, sagt Glandorf. Zu beachten sei, dass die Stühle beim Aufstellen am Boden befestigt werden müssten.