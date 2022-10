Feuerwehr belüftet Wohnung in Sulingen

Von: Harald Bartels

Zu einer stark verrauchten Wohnung in Sulingen eilten Feuerwehrkräfte am Dienstag. © Bartels

Sulingen – Die Brandmeldeanlage in einem Mehrfamilienhaus an der Langen Straße in Sulingen löste am Dienstag gegen 14.30 Uhr Alarm aus, auch per Sirene rief die Leitstelle die Ortsfeuerwehren Sulingen, Klein Lessen und den Einsatzleitwagen aus Groß Lessen.

Laut eines Feuerwehrsprechers war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss Essen in einem Topf auf dem Herd angebrannt. Die Einsatzkräfte brachten eine Person unverletzt aus der stark verrauchten Wohnung, löschten den Topf und belüfteten die Räume. Sachschaden entstand nicht, nach gut 30 Minuten war der Einsatz für die 20 Feuerwehrleute und ein Team des Rettungsdienstes beendet.