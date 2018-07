Feuerwehr rückt erneut aus

Böschungsbrand bei Sulingen

+ Löscharbeiten bei Bocksgründen. - Foto: Feuerwehr

Sulingen - Erneut Sirenenalarm im Mittelzentrum und seinen Ortschaften; gegen 16 Uhr in Nordsulingen und Sulingen, wenige Sekunden später auch in Rathlosen. „Gemeldet wurde Sonntag ein Böschungsbrand zwischen Bocksgründen und Stadt beziehungsweise Landwehr“, erklärt Marcus Martz, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr. In einem abgelegenen Waldstück brannte demnach eine etwa 20 bis 30 Quadratmeter große Fläche. Zuerst trafen die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Nordsulingen an dem Waldstück ein. „Sie hatten die Lage schnell im Griff“, so Martz. „Sie löschten großflächig mit Wasser, wodurch ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte.“ Nach gut 30 Minuten beendeten die etwa 25 Feuerwehrleute den Einsatz. „Die Brandursache ist unklar“, so Martz.