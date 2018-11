Feuer, Gebet und Glockengeläut am Reformationstag

Veranstaltung der „Kirche für Sulingen“

+ © mks Beim Stiftungsabend musizierte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen. © mks

Sulingen - Unter dem Titel „Feuer und Flamme für Sulingen“ hatte die Stiftung „Kirche für Sulingen“ am Reformationstag in die Kirche St. Nicolai geladen. Kuratoriumsvorsitzender Dr. Ernst Funck begrüßte rund 200 Gäste zu dem Abend mit Informationen zum großen Brand in Sulingen vor 300 Jahren und „heißen“ Klängen des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen.